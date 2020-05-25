Коронавирус диагностирован у звезды сериала «Содержанки» Дарьи Мороз

Заслуженная артистка РФ Дарья Мороз инфицирована коронавирусом и поэтому в паре со Святославом Герасимовым не участвовала в финальном выпуске шоу «Танцы со звездами».

Как пишут Дни.ру, бывшая супруга режиссера Константина Богомолова стала третьей по счету заразившейся участницей популярной программы после Алены Бабенко и Марии Иваковой.

Сама 36-летняя Мороз пока не прокомментировала информацию о болезни. О состоянии ее здоровья также неизвестно. Последний пост в она опубликовала 23 мая — выступление на «Танцах со звездами».

Ранее актриса Дарья Мороз заявляла, что ее дочь, родившаяся в браке с нынешним супругом телеведущей Ксении Собчак Константином Богомоловым — девятилетняя Анна — пойдет по их стопам.