Бывшая супруга Прохора Шаляпина рассказала, за чей счет она живет

|
Алиса Старжевская
24

Видео появилось в неофициальном паблике певца.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; TikTok @shalyapin_official

Певец Прохор Шаляпин, отдыхая на яхте вместе со своей бывшей супругой Ларисой Копенкиной, решил записать компрометирующее видео. Он попросил экс-жену рассказать, за чей счет она живет и как у нее получается ни в чем себе не отказывать. Ведь, по словам певца, Лариса никогда не работала. Запись певец опубликовал на своей странице в Tik Tok.

«Расскажи стране, как не работать всю жизнь, и жить вот так, как ты в веселье», — сказал Шаляпин.

«Найти такого дурочка, как ты», — со смехом ответила Лара.

«За чей счет ты живешь?» — поинтересовался певец.

«За твой, а ты за мой. У нас с тобой бартер», — констатировала бывшая супруга артиста.

«С Ларой всегда огонь», — подписал видео певец.

Позднее видео появилось  и на неофициальность странице Шаляпина в Instagram. Фанаты в комментариях высказали симпатию экс-жене Шаляпина. Подписчики также отметили, что бывшие супруги отлично смотрятся вместе.

«Обожаю Вааааааасссс! Вы кайфовый!!! Ты веселый с Ларой, какой в жизни!!! Не тяните резину, подайте ребенка и живите в радость!!!»;

«Классные вы оба! Так держать!»;

«Сердечко Ларочке»;

«Лариса просто огонь! С таким человеком скучно не будет! Главное ведь внутреннее содержание, а не обертка (фантик)», — написали подписчики.

Прохор Шаляпин младше Ларисы на 27 лет. Они познакомились в 2012 году во время отдыха на Ямайке. Через год пара официально оформила свой брак. Однако их союз не просуществовал долгое время. В 2014 году в СМИ просочилась информация, что певец завел себе любовницу, которая ждет от него ребенка. Пара рассталась. Сейчас бывшие супруги сохраняют дружеские отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светличная и Шаляпин рассказали, что на самом деле было между ними.

Читайте также

+8° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.60
-0.28 77.88
-0.56
Представителям каких знаков зодиака опасно менять работу в 2020 году?

Последние новости

2:07
Массовое ДТП произошло на 24 километре МКАД в Москве
1:45
«Тихий ужас!» — Егор Бероев показал миру все татуировки Ксении Алферовой
1:27
Бывшая супруга Прохора Шаляпина рассказала, за чей счет она живет
1:06
«Думала, пронесет»: писательница Юлия Шилова едва не умерла от разрыва силиконовых имплантов
0:50
Тренер бойца MMA Магомеда Исмаилова задержан в рамках дела об убийстве
0:35
Борис Джонсон после перенесенного коронавируса жалуется на проблемы со зрением

Сейчас читают

Вторник 26 мая — как правильно сформулировать желание в самый важный лунный день
«Встает и улыбается»: звезда сериала «Клуб» пошел на поправку после тяжелого инсульта
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок