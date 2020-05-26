Бывшая супруга Прохора Шаляпина рассказала, за чей счет она живет

Певец Прохор Шаляпин, отдыхая на яхте вместе со своей бывшей супругой Ларисой Копенкиной, решил записать компрометирующее видео. Он попросил экс-жену рассказать, за чей счет она живет и как у нее получается ни в чем себе не отказывать. Ведь, по словам певца, Лариса никогда не работала. Запись певец опубликовал на своей странице в Tik Tok.

«Расскажи стране, как не работать всю жизнь, и жить вот так, как ты в веселье», — сказал Шаляпин.

«Найти такого дурочка, как ты», — со смехом ответила Лара.

«За чей счет ты живешь?» — поинтересовался певец.

«За твой, а ты за мой. У нас с тобой бартер», — констатировала бывшая супруга артиста.

«С Ларой всегда огонь», — подписал видео певец.

Позднее видео появилось и на неофициальность странице Шаляпина в Instagram. Фанаты в комментариях высказали симпатию экс-жене Шаляпина. Подписчики также отметили, что бывшие супруги отлично смотрятся вместе.

«Обожаю Вааааааасссс! Вы кайфовый!!! Ты веселый с Ларой, какой в жизни!!! Не тяните резину, подайте ребенка и живите в радость!!!»;

«Классные вы оба! Так держать!»;

«Сердечко Ларочке»;

«Лариса просто огонь! С таким человеком скучно не будет! Главное ведь внутреннее содержание, а не обертка (фантик)», — написали подписчики.

Прохор Шаляпин младше Ларисы на 27 лет. Они познакомились в 2012 году во время отдыха на Ямайке. Через год пара официально оформила свой брак. Однако их союз не просуществовал долгое время. В 2014 году в СМИ просочилась информация, что певец завел себе любовницу, которая ждет от него ребенка. Пара рассталась. Сейчас бывшие супруги сохраняют дружеские отношения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светличная и Шаляпин рассказали, что на самом деле было между ними.