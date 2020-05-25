Работа из дома: Дмитрия Пескова выписали из больницы

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выписан из больницы. Об этом он рассказал РИА Новости.

Дмитрий Песков также заявил, что постепенно приступит к выполнению своих обязанностей, но пока в домашнем режиме.

О том, что Песков и Навка оказались инфицированы COVID-19 стало известно 12 мая. Семейную пару госпитализировали в больницу, так как ни пресс-секретарь президента, ни прославленная спортсменка не хотели подвергать риску свою семью, несмотря на то, что болезнь протекала в легкой форме. Как писал ранее 5-tv.ru, фигуристка стабильно рассказывала о состоянии мужа и собственных ощущениях. По ее словам, она переносит болезнь легче, чем супруг. У нее была повышенная температура, а также временная потеря обоняния.