Кто беспощадно закрасил граффити с Бродским в Петербурге?

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Рисунок появился накануне 80-летия поэта напротив дома, где он жил.

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Фото, видео: Instagram @_m0yra; 5-tv.ru

Иосиф Бродский не смог вернуться в родной город, даже в виде портрета. Изображение одного из самых известных поэтов XX века просто закрасили. Граффити появились в Петербурге накануне — к 80-летию поэта, на стене пристройки напротив дома, где он жил в знаменитых полутора комнатах, и откуда уехал в эмиграцию. Однако уже утром изображение исчезло.

Как оказалось, пристройка принадлежит местной школе. И несмотря на все заслуги поэта и Нобелевского лауреата перед русской культурой, завуч решила, что в учебном заведении делать граффити нельзя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в Петербурге создали и уничтожили граффити с Бродским.

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