Граффити с портретом поэта, нарисованное петербургскими художниками к 80-летию Иосифа Бродского, просуществовало недолго. Уже к 11 утра 25 мая, на следующий день после юбилея, его закрасили коммунальщики. О том, как создавалась уникальная фреска на стене напротив дома Мурузи на улице Пестеля, и чем она была символична, 5-tv.ru рассказал автор, художник Олег Лукьянов.

«У нас была история с тем, чтобы поздравить Иосифа Александровича с юбилеем. И так как все приглашения поэта посетить Петербург отклонялись им самим (при жизни — Прим. ред.), мы решили, что он все-таки должен „вернуться“. Достаточно символично, что он появился напротив своих полутора комнат и смотрел на свой балкон, куда выходил», — рассказал художник.

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Портрет поэта, держащего в руке неизменно дымящуюся папиросу, было написать легко, признался Лукьянов. Гораздо труднее вписать любой образ, чтобы он органично смотрелся на стене и не портил облик города.

«Нанесение такого рода фрески занимает две-три минуты. На самом деле процесс больше связан с тем, что, если стенка некрасивая или неопрятная, хочется больше обратить внимание на этот мир запустения. Наш проект нацелен на то, чтобы найти ту абсолютную красоту, которая позволит оставлять такие образы, работая на стенах города, максимально вписывая их», — заметил автор фрески.

Тому, что портрет исчез, кажется, Лукьянов не удивился. Ему не впервой сталкиваться с борьбой со своими работами со стороны инициативных представителей коммунальных служб города. Однако способ, которым уничтожили его творение, он нашел весьма грубым.

«Это не просто слой краски, а сантиметровый слой цементной штукатурки. Такое ощущение, что Иосифа Бродского закатали в саркофаг, как будто он сверхрадиоактивный», — посетовал художник.

Тем не менее, Олег Лукьянов надеется, что со временем будет найден компромиссный вариант, как и город украсить, и не насолить никому своим творчеством.

«Я не вижу возмущения. Не хочется раздувать лишнюю полемику, наверное, если закрасили, это кому-то нужно. Но так как Иосиф Александрович кому-то нужен до сих пор, я думаю, можно найти какое-то компромиссное решение и восстановить фреску, может быть, в каком-то временном виде. Я за диалог», — заключил автор.

Сам процесс закрашивания фрески удалось заснять на видео местным жителям. Их возмутило, что красивое изображение значимого для Петербурга поэта, лауреата Нобелевской премии, так цинично уничтожают. Роликом неравнодушные горожане поделились в Instagram.

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Кстати, на странице недавно открывшегося музея Бродского отметили, что прохожие пытаются расчистить нанесенный недавно раствор. Заметим, что 80-летие поэта, несмотря на пандемию коронавируса, широко отмечалось в Петербурге. Онлайн-концерты, на которых стихи Бродского читали самые разные знаменитости, прошли на целом ряде площадок в сети. 5-tv.ru рассказывал, как вспоминали Бродского в его 80-летний юбилей.