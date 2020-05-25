Для кого-то самоизоляция — прекрасный повод отдохнуть, для других же — самое время реализовать неожиданные идеи. Ко второй категории как раз относится именитая российская модель Ирина Шейк.

Звезда, несмотря на угрозу инфицирования COVID-19, продолжает участвовать в съемах рекламы для крупных брендов. Так, например, на днях в Instagram появилось умопомрачительное видео, где ТОП-модель демонстрирует зрителям свои идеальные формы в новом бюстгальтере от Intimissimi.

«Легкий, комфортный, деликатный и такой женственный! Любимая @irinashayk предпочитает носить его вот с такими сексуальными трусиками в тон», — гласит подпись к ролику.

Мимо такого «горячего» видео фанаты Шейк, конечно, не прошли. Они, впрочем, как и всегда, одарили звезду приятными комплиментами, делая акцент на удивительно стройном теле.

«Ирина — ты любовь всей моей жизни! Тело божественное!»

«Как ей удается так прекрасно выглядеть?!»

«Я твой раб навеки! Умопомрачительная женщина!»

«Просто браво! У меня нет слов!» — писали фолловеры известной модели.

Ирина Шейк — российская супермодель, занимающаяся не только сотрудничеством с брендами, но и посвятившая себя кинематографу. Ее вездный путь начался с победы в челябинском конкурсе красоты «Супермодель 2004». Талант будущей звезды заметил скаут Гия Джикидзе, который и помог юной девушки освоиться в модельном бизнесе. С 2005 года Шейк заключает контракты с крупнейшими компаниями как Европе, так и в США.

Ирина впервые стала лицом бренда Intimissimi в 2007 году. Затем, спустя три года, стала послом марки, но в 2016-м вновь решила вернуться к «прежним обязанностям».

Российская ТОП-модель также являлась лицом и других модных брендов: Armani Exchange, Guess, Lacoste, Givenchy & Givenchy Jeans, Agua Bendita, Twin-Set и других.

Ранее 5-tv.ru показал чувственное фото Ирины Шейк с бывшей девушкой Кристиан Стюарт.