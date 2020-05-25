«Просто браво!» — Ирина Шейк снялась в эротичной рекламе бренда нижнего белья
Звезда модельного бизнеса вновь покорила фанатов идеальной фигурой.
Фото: www.globallookpress.com / Wiese/face to face
Для кого-то самоизоляция — прекрасный повод отдохнуть, для других же — самое время реализовать неожиданные идеи. Ко второй категории как раз относится именитая российская модель Ирина Шейк.
Звезда, несмотря на угрозу инфицирования COVID-19, продолжает участвовать в съемах рекламы для крупных брендов. Так, например, на днях в Instagram появилось умопомрачительное видео, где ТОП-модель демонстрирует зрителям свои идеальные формы в новом бюстгальтере от Intimissimi.
«Легкий, комфортный, деликатный и такой женственный! Любимая @irinashayk предпочитает носить его вот с такими сексуальными трусиками в тон», — гласит подпись к ролику.
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Light and comfortable, yet delicate and feminine. The new invisible bra is the tulle balconette you've always dreamt about! @irinashayk wears it with matchy panties, but we have many more tulle styles. Discover them all. {Sveva bra: RBD95A- panties: SID95 °F-silk shirt: CLD71B} #intimissimi #italianlingerie #irinashayk
Мимо такого «горячего» видео фанаты Шейк, конечно, не прошли. Они, впрочем, как и всегда, одарили звезду приятными комплиментами, делая акцент на удивительно стройном теле.
«Ирина — ты любовь всей моей жизни! Тело божественное!»
«Как ей удается так прекрасно выглядеть?!»
«Я твой раб навеки! Умопомрачительная женщина!»
«Просто браво! У меня нет слов!» — писали фолловеры известной модели.
Ирина Шейк — российская супермодель, занимающаяся не только сотрудничеством с брендами, но и посвятившая себя кинематографу. Ее вездный путь начался с победы в челябинском конкурсе красоты «Супермодель 2004». Талант будущей звезды заметил скаут Гия Джикидзе, который и помог юной девушки освоиться в модельном бизнесе. С 2005 года Шейк заключает контракты с крупнейшими компаниями как Европе, так и в США.
Ирина впервые стала лицом бренда Intimissimi в 2007 году. Затем, спустя три года, стала послом марки, но в 2016-м вновь решила вернуться к «прежним обязанностям».
Российская ТОП-модель также являлась лицом и других модных брендов: Armani Exchange, Guess, Lacoste, Givenchy & Givenchy Jeans, Agua Bendita, Twin-Set и других.
Ранее 5-tv.ru показал чувственное фото Ирины Шейк с бывшей девушкой Кристиан Стюарт.
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