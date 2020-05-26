«Он сам бы не одобрил» — граффити с портретом Бродского закрасили в Петербурге

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Творение уличного художника вызвало в Северной столице бурную дискуссию.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Решение закрасить граффити с портретом Бродского вызвало в Петербурге ожидаемо бурную дискуссию, вот с какими мыслями:

«Зачем закрасили? Ведь было красиво!», «Изображен с сигаретой у входа в школу. Чему учит?», «Бродский был бунтарем, шел против системы. Это его стиль!», «Он был бунтарем, но не хулиганом тут же вандализм!», «Ничего удивительного — такие же его и вышвырнули из Союза», «Он сам бы не одобрил — вычурно!».

Петербургский художник Олег Лукьянов признается — он был ошарашен, когда увидел, что осталось от его работы. Граффити-портрет легендарного поэта Иосифа Бродского на стене школы теперь погребен под тонким слоем свежей штукатурки.

Некоторые жители пытались даже восстановить граффити — соскребали со стены монетами строительный раствор. Однако ничего не получилось — к этому времени штукатурка застыла и стала слишком прочной.

Алексей Полторанин постарался воздержаться от оценок — просто факты.

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