Наоми Кэмпбелл в африканском наряде оголила грудь

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Ниса Мурзанаева
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Провокационный снимок был сделан в связи с празднованием Дня освобождения Африки.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman; Instagram @naomi, patrickdemarchelier

Ежегодно 25 мая мировое сообщество отмечает День освобождения Африки. В связи с празднованием торжества, темнокожая супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram провокационное фото, на котором предстала в традиционном национальном костюме. На снимке 50-летняя звезда позирует в чалме и набедренной повязке, обнажив грудь. Тело знаменитости украшают костяные бусы и браслеты, а также рисунки, нанесенные белой краской.

«Счастье», — лаконично подписала пост манекенщица.

Instagram @naomi

Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка, размещенного Наоми Кэмпбелл. Многие фанаты в очередной раз восхитились идеальной фигурой и внешностью популярной модели.

«Мама Африка!»

«Господи, да ты черная королева»;

«Ты просто волшебная», — написали фолловеры.

Наоми Кэмпбелл работает на подиумах с 15 лет. Она стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной.

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