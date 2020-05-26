Наоми Кэмпбелл в африканском наряде оголила грудь

Ежегодно 25 мая мировое сообщество отмечает День освобождения Африки. В связи с празднованием торжества, темнокожая супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram провокационное фото, на котором предстала в традиционном национальном костюме. На снимке 50-летняя звезда позирует в чалме и набедренной повязке, обнажив грудь. Тело знаменитости украшают костяные бусы и браслеты, а также рисунки, нанесенные белой краской.

«Счастье», — лаконично подписала пост манекенщица.

Instagram @naomi

Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка, размещенного Наоми Кэмпбелл. Многие фанаты в очередной раз восхитились идеальной фигурой и внешностью популярной модели.

«Мама Африка!»

«Господи, да ты черная королева»;

«Ты просто волшебная», — написали фолловеры.

Наоми Кэмпбелл работает на подиумах с 15 лет. Она стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной.