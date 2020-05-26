Наоми Кэмпбелл в африканском наряде оголила грудь
Провокационный снимок был сделан в связи с празднованием Дня освобождения Африки.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Nancy Kaszerman; Instagram @naomi, patrickdemarchelier
Ежегодно 25 мая мировое сообщество отмечает День освобождения Африки. В связи с празднованием торжества, темнокожая супермодель Наоми Кэмпбелл опубликовала в Instagram провокационное фото, на котором предстала в традиционном национальном костюме. На снимке 50-летняя звезда позирует в чалме и набедренной повязке, обнажив грудь. Тело знаменитости украшают костяные бусы и браслеты, а также рисунки, нанесенные белой краской.
«Счастье», — лаконично подписала пост манекенщица.
Поклонники пришли в восторг от пикантного снимка, размещенного Наоми Кэмпбелл. Многие фанаты в очередной раз восхитились идеальной фигурой и внешностью популярной модели.
«Мама Африка!»
«Господи, да ты черная королева»;
«Ты просто волшебная», — написали фолловеры.
Наоми Кэмпбелл работает на подиумах с 15 лет. Она стала первой темнокожей девушкой, появившейся на обложках французского и английского изданий журнала Vogue.
Ранее 5-tv.ru писал, что Наоми Кэмпбелл снялась полностью обнаженной.
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