Когда откроют продажу билетов в российские театры

Продажа билетов в российские театры начнется 1 августа. Об этом «Известиям» заявили в Министерстве культуры. В приоритете окажутся зрители, которые из-за пандемии не попали на спектакли, но при этом не возвращали деньги за билеты.

В минкульте разработали «дорожную карту» для восстановления работы театров. Согласно ей, репетиции возобновят с начала лета.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что День города в Петербурге впервые в истории пройдет в онлайн-формате.