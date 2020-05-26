Когда откроют продажу билетов в российские театры
Репетиции в театрах планируют возобновить в начале лета.
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Фото, видео: Известия / Сергей Коньков; 5-tv.ru
Продажа билетов в российские театры начнется 1 августа. Об этом «Известиям» заявили в Министерстве культуры. В приоритете окажутся зрители, которые из-за пандемии не попали на спектакли, но при этом не возвращали деньги за билеты.
В минкульте разработали «дорожную карту» для восстановления работы театров. Согласно ей, репетиции возобновят с начала лета.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что День города в Петербурге впервые в истории пройдет в онлайн-формате.
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