Сын Газманова проводит время «на удаленке» в компании полуголых девиц

Наследник народного артиста РФ Олега Газманова 38-летний Родион поделился в Instagram серией пикантных фотографий. На снимках сын знаменитости позирует в компании нескольких девушек модельной внешности, одетых в сексуальное нижнее белье.

«На удаленке, моя изоляция», — написал в микроблоге Газманов-младший.

Instagram @rodder13

Поклонников впечатлил размах «самоизоляции» кумира. Подписчики предположили, что Родион Газманов готовится к съемкам клипа на песню «На удаленке».

«Аленка, Аленка, мы с тобой теперь на удаленке», — гласит одна из строчек трека певца.

В отличие от сына, пренебрегающего мерами защиты во время пандемии коронавируса, его отец решил строго соблюдать режим самоизоляции. По словам Родиона Газманова, его родитель находится «на жестком карантине», никого «не впускает и не выпускает».

Ранее 5-tv.ru писал, что Родион Газманов прокомментировал новость о рождении сына.