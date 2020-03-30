«Никого не впускает и не выпускает»: Родион Газманов рассказал о карантине отца

Сын народного артиста подтвердил, что певец соблюдает строгую изоляцию после контактов с Львом Лещенко и Игорем Николаевым.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Эпидемия коронавируса

Опасность заражения COVID-19 вынудила Олега Газманова соблюдать строгий режим самоизоляции. Это подтвердил его сын Родион в программе «Звезды сошлись».

«Он сейчас находится на жестком карантине. Отец никого не впускает и не выпускает. Мы с братом единственные представители семьи, которые имеют хоть какие-то контакты с внешним миром. Я рассказываю отцу о последних новостях», — сообщил Газманов-младший.

В пятницу сам народный артист признался, что две недели назад пересекался с Львом Лещенко и Игорем Николаевым на юбилейном вечере родной сестры Игоря Крутого Аллы. Впоследствии оба артиста оказались в больнице. У Лещенко подтвердился коронавирус, а результаты теста Николаева еще неизвестны.

В обращении к поклонникам Олег Газманов отметил, что чувствует себя хорошо и за все время самоизоляции не испытывал симптомов болезни.

Ранее 5-tv.ru писал, что власти Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции вслед за столицей.

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Тема:
Эпидемия коронавируса
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