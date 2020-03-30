«Никого не впускает и не выпускает»: Родион Газманов рассказал о карантине отца
Сын народного артиста подтвердил, что певец соблюдает строгую изоляцию после контактов с Львом Лещенко и Игорем Николаевым.
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Опасность заражения COVID-19 вынудила Олега Газманова соблюдать строгий режим самоизоляции. Это подтвердил его сын Родион в программе «Звезды сошлись».
«Он сейчас находится на жестком карантине. Отец никого не впускает и не выпускает. Мы с братом единственные представители семьи, которые имеют хоть какие-то контакты с внешним миром. Я рассказываю отцу о последних новостях», — сообщил Газманов-младший.
В пятницу сам народный артист признался, что две недели назад пересекался с Львом Лещенко и Игорем Николаевым на юбилейном вечере родной сестры Игоря Крутого Аллы. Впоследствии оба артиста оказались в больнице. У Лещенко подтвердился коронавирус, а результаты теста Николаева еще неизвестны.
В обращении к поклонникам Олег Газманов отметил, что чувствует себя хорошо и за все время самоизоляции не испытывал симптомов болезни.
Ранее 5-tv.ru писал, что власти Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции вслед за столицей.
Полезная информация:
- ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:
- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
- 30 мар
- В России разрабатываются три вакцины от COVID-19
- 30 мар
- Трамп назвал хорошим прогнозом менее 200 тысяч жертв COVID-19 в США
- 30 мар
- Спрос рождает предложение: презервативы в Москве подорожали больше гречки
- 30 мар
- «Едет крыша не спеша»: Боярская на самоизоляции выразила респект домохозяйкам
- 30 мар
- Проверка начата в Подмосковье после заявлений о комендантском часе
- 30 мар
- Подросток умер в Португалии после заражения COVID-19
- 29 мар
- Табак и автозапчасти исключены из числа непродовольственных товаров первой необходимости
- 29 мар
- Власти Подмосковья ввели режим всеобщей самоизоляции вслед за столицей
- 29 мар
- В Кремле поддержали введение режима самоизоляции в Москве
- 29 мар
- Глобальная жертва: пандемия СОVID-19 вызвала судороги экономики на Украине
Читайте также
68%
-0.99 85.74
-0.22
Нашли ошибку?