Бочкарева в пляжном кимоно с глубоким декольте предалась мечтам о Мальдивах

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Валентин Черников
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Актриса истосковалась по жарким странам, о чем рассказала в посте с сексуальным фото.

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Фото, видео: Instagram @natalia_bochkareva_official

Тоска по жарким странам накрыла Наталью Бочкареву с головой. В самоизоляции актриса, как и другие звезды, предалась воспоминаниям о тропическом отдыхе и перебрала архивные фото. Одно из них она выложила в Instagram.

На снимке звезда сериала «Счастливы вместе» в пляжном кимоно с глубоким декольте сидит на берегу. Один из тех случаев, когда передний план кадра привлекает куда больше внимания, чем красивый вид за спиной модели.

«Скажите честно, уже соскучились по морю? Есть ли у вас любимая жаркая страна, где вы уже бывали либо еще только хотите полететь? Давайте помечтаем», — призвала Бочкарева.

Instagram @natalia_bochkareva_official

К посту она добавила хэштег «Мальдивы». Только их окружает не море, а Индийский океан. Но поклонники поняли мысль Натальи и разделили ее желание отправиться в путешествие. Другим же хватило и увиденного.

«Супер-секси, Натуся!»

«Глазки какие хитрющие, как у лисички»;

«Натали, ты как всегда на высоте. Само совершенство!»

«Потрясающее декольте!» — прокомментировали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Наталья Бочкарева порадовала фанатов сочным снимком в платье с глубоким декольте.

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