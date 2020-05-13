«Ягодка»: Наталья Бочкарева порадовала фанатов сочным снимком в платье с глубоким декольте

Российская актриса Наталья Бочкарева решила провести день позитива и призвала своих фанатов присоединиться к ней. Она выложила в своем профиле в Instagram яркое фото и обратилась к своим подписчикам. На снимке актриса в насыщенном красном платье с глубоким вырезом, с красной помадой на губах лакомится лесными ягодами.

«Жизнь на десять процентов состоит из того, что происходит, и на девяносто — из того, как мы на это реагируем. Согласны?» — начала свое рассуждение актриса.

Instagram @natalia_bochkareva_official

Наталья Бочкарева предложила фанатам провести один день с максимальным позитивом: «побольше улыбаться, радоваться мелочам, не ссориться, не кричать, не нервничать, а все дела делать с пользой и хорошим настроением».

Подписчики оценили образ Натальи Бочкаревой и поспешили порадовать ее комплиментами.

«Похожа на ягодку, яркая и нежная»;

«Знойная женщина. Мечта поэта!»;

«Умная, приятная, крутая красавица», — написали фанаты.

Наталья Бочкарева популярная российская актриса театра и кино. Она прославилась ролью домохозяйки в сериале «Счастливы вместе». У самой артистки двое детей — Иван и Мария от бывшего супруга адвоката Николая Борисова.

Сейчас актриса является организатором школы-студии для одаренных детей и выпускает свои песни, последним из которых стала песня «Мартини».

Осенью 2019 года Бочкарева была задержана сотрудниками ГИБДД. Она получила два административных штрафа за отсутствие талона техосмотра ТС и полиса «ОСАГО», также у актрисы был обнаружен пакетик кокаина. В отношении звезды было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Бочкареву набросились за «кощунство и разврат» в День Победы.