Как Бритни Спирс потеряла опеку над детьми и даже возможность распоряжаться собственными деньгами

Бритни Спирс борется за права опеки над своими детьми. Как певица попала в психиатрическую больницу? Почему младший сын звезды желает смерти своему деду? И кого из звездных мужчин увела артистка у Кристины Агилеры? Только в программе «Светская Хроника».

Бритни Спирс развелась с отцом своих сыновей в 2006 году. Сейчас бывший муж певицы Кевин Федерлайн воспитывает их общих детей и требует повышения алиментов. Мальчики после развода остались с отцом из-за неадекватного поведения поп-звезды.

«Кевин не позволит мальчикам проводить больше времени с матерью, пока Бритни снова не станет стабильной и не начнет принимать лекарства», — рассказал источник.

Брак с Кевином был непростым. Поп-дива на почве семейных скандалов поправилась почти на 20 килограммов, а после развода у нее случился нервный срыв, и она попала в реабилитационный центр. Той же ночью певица сбежала из клиники и побрила себя налысо в одной из парикмахерских города.

После этих событий суд вынес постановление, согласно которому звезде совсем запрещалось встречаться с детьми.

Бритни Спирс: «Знаете, я не хорошая мама. Я просто хочу, чтобы меня оставили в покое».

В 2008-м Бритни Спирс была признана недееспособной. Опекуном назначили ее отца.

Евгений Бучацкий, врач-психиатр, нарколог: «Среди звезд очень распространено употребление и алкоголя и наркотиков. Развитие астено-депрессивного синдрома, это как проявление последствий употребления психоактивных веществ и алкоголя».

Однако здоровье отца пошатнулось. Джейми Спирс перенес несколько операций. Из-за переживаний о близком человеке певица испытала тяжелый стресс и снова оказалась в клинике.

«Болезнь отца сильно на ней сказалась. Он чуть не умер», — рассказал источник.

После выхода из больницы Бритни Спирс все силы бросила на возвращение опекунства над своими детьми и продолжила борьбу с их отцом за алименты. Бывший муж стоял на своем: раз певица стала зарабатывать на своих концертах гораздо больше, то и размер алиментов должен вырасти.

Наталья Игнатова, психолог: «Бывший муж Бритни требует повышения алиментов из-за банальной зависти и жадности».

Теперь Бритни хочет изменить ситуацию не только с экс-супругом, но и со своим отцом. В 2019 году Джейми Спирс подал заявление в суд на расширение опекунских полномочий. Отец звезды не желал, чтобы кто-то кроме него мог принимать решения, касающиеся карьеры и финансов дочери.

«Бритни ясно дала понять, что не хочет возвращаться к работе, потому что, прежде всего, не хочет оставаться под опекой. Она возмущена тем, что ее отцу назначили ежемесячное пособие в размере десяти тысяч долларов за то, что он контролирует ее финансы», — рассказал инсайдер журнала Us Weekly.

История усугубилась, когда в сентябре того же года бывший муж Бритни, Кевин Федерляйн, обвинил ее отца в насилии над внуком. Якобы Джейми Спирс во время ссоры поднял руку на Шона.

Личная жизнь певицы всегда была непростой. Она встречалась со многими знаменитыми мужчинами, а иногда даже уводила бойфрендов у своих коллег по сцене. Именно так Бритни поступила с Кристиной Агилерой.

Но это не единственная обида, которую Кристина Агилера затаила на Бритни Спирс. Агилера призналась, что ее всегда обижало сравнение с поп-принцессой:

«Я помню, как меня раздражали рекламные ролики. Бритни все стремились выделить, как хорошую девочку, а меня — как плохую или грязную. Если ты невинная скромняшка, то у тебя все окей. А если ты хочешь быть самой собой, то обязательно появятся проблемы».

В биографии Агилеры не было ни психиатрических клиник, ни скандальных разводов, но певица изрядно настрадалась от публичной критики.

Однако Агилера оказалась морально сильнее Спирс. Кристина счастлива в браке, гастролирует и даже записала песню к саундтреку нового диснеевского фильма. Бритни же изо всех сил старается наладить свою личную жизнь и найти душевный покой. А денег, по мнению звезды, у нее и так больше, чем достаточно.