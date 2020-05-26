Реставраторы устроили водные процедуры Медному всаднику в Петербурге

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Очистка велась по специальной технологии, чтобы ко Дню города памятник заблестел, как новый.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov; 5-tv.ru

В Петербурге перед днем города Петра I отправили в баню — Медному всаднику на Сенатской площади устроили водные процедуры. В порядок монумент приводил реставратор высшей категории, и сама очистка велась по специальной технологии, чтобы памятник заблестел, как новый.

За преображением наблюдал корреспондент МИЦ «Известия» Линар Гинатуллин. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что губернатор Петербурга запустил флешмоб с поздравлениями ко дню города.

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