«Это ювелирный труд»: Лиза Арзамасова рассказала о материнском воспитании
Актриса призналась, что всему самому лучшему ее научила родительница.
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Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova
Лиза Арзамасова рассказала о воспитании, которое ей дала мама, и каким важным человеком в ее жизни она является. По словам актрисы, именно благодаря родительнице она добилась больших результатов в карьере, обрела необходимые навыки, смогла справиться с трудностями.
Лиза выложила пост в своем профиле в Instagram, где подробно описала, как ее воспитывали, начиная с самого детства. Она отметила кропотливый труд и «ювелирную работу» своей родительницы.
«Ни один кружок, ни одна студия, ни один педагог не дал мне того, что дала мама. Она еще в дошкольном возрасте привила мне в очень ненавязчивой форме все те навыки, которые и сейчас — необходимы. После каждого занятия в любом детском кружке мы с мамой будто бы проигрывали его дома, и мама заостряла внимание на самом нужном, отметала второстепенное, культивировала то, что у меня получалось лучше всего, и то, что мне нравилось (орфография и пунктуация сохранены — Прим.ред.)», — написала актриса.
Лиза Арзамасова также добавила, что если бы не мама, то она не смогла бы уже в семь лет приступить к репетициям главной роли в большом мюзикле, а в восемь — выйти на сцену театра и каждый день играть спектакли.
«Уверена на 100%, что всему лучшему, что во мне есть, меня научила мама», — заявила актриса.
Подписчики отметили, что им очень понравились откровения Лизы и попросили актрису поделиться еще историями из ее жизни.
«Было очень интересно прочитать ваш пост!»;
«Очень интересно, пишите еще! У вас замечательная мама, которая смогла воспитать такую же замечательную дочь!»;
«Очень интересно, Лиза! Продолжайте. Вы очень красивая и умная», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Лиза Арзамасова в платье с глубоким декольте восхитила юзеров.
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