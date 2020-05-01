«Галина Сергеевна повзрослела»: Арзамасова в платье с глубоким декольте восхитила юзеров

Пользователи сети были приятно удивлены при виде актрисы в нежном и женственном образе.

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Фото, видео: Instagram @liza_arzamasova

Многие помнят актрису Елизавету Арзамасову по роли Галины Сергеевны в нашумевшем сериале «Папины дочки». В нем она блистательно вжилась в образ девочки-отличницы, которая всегда знает, что делать в сложных ситуациях и где искать ответы на те или иные вопросы.

Несмотря на потрясающую игру Арзамасовой, многие зрители переживали, что юная актриса навсегда останется заложницей одной роли. Но не тут-то было: время идет, и из «черного лебедя» Елизавета превратилась в настоящую роковую красотку, готовую на смелые эксперименты. И свидетельство тому Instagram звезды.

Так, совсем недавно 25-летняя актриса изумила собственных фанатов новым снимком, где позировала в миниатюрном платье с чересчур глубоким декольте и с необычным колье из разноцветных камней на тонкой шее.

«Доброго всем вечера. Завтра начинается май…» — загадочно подписала пост Арзамасова.

Instagram @liza_arzamasova

Поклонники Елизаветы, увидев ее в столь трогательном и женственном образе, не могли удержаться и не сделать любимице хотя бы парочку комплиментов.

«Лиза, ты стала такой красивой!»

«Галина Сергеевна повзрослела… Какая шикарная девушка перед нами!»

«Ох, как же сильно я тебя люблю!» — с трепетом обращались к звезде фолловеры.

Ранее 5-tv.ru опубликовал архивное видео Елизаветы Арзамасовой, где босая актриса на берегу моря радуется жизни.

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