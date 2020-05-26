Любовь Толкалина поделилась секретными упражнениями для спины и шеи

Любовь Толкалина решила поделиться с подписчиками тремя секретными упражнениями для спины и шеи, что очень актуально в нынешнее время. Она записала видеоурок, в котором продемонстрировала «правильную» тренировку.

Ролик актриса выложила в свой профиль в Instagram.

Любовь Толкалина надела для спортивных занятий короткие шорты и обтягивающую футболку. Оголив живот, звезда показала, как нужно вращать бедром, чтобы укрепить поясницу и мышцы спины. Об этом сообщает Утро.ru.

«Три секретных упражнения для спины и шеи! Как и обещала!» — подписала видео актриса.

Любовь Толкалина отметила, что эти упражнения хорошо подходят для тех, кто проводит много времени за компьютером. Чтобы был результат, такую разминку необходимо делать утром и вечером. Она занимает всего три минуты.

Instagram @tolkalinaliuba

Подписчики поблагодарили актрису за полезные упражнения и отметили, что она в прекрасной физической форме.

«Какая фигура»;

«Спасибо большое. Очень полезная информация для меня!!!»;

«Очень актуально, дорогая, Любовь. Спасибо огромное», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Любови Толкалиной призналась, что ест шесть раз в день и не толстеет.