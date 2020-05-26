Любовь Толкалина поделилась секретными упражнениями для спины и шеи
Актриса провела тренировку для своих подписчиков в Instagram.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
Пятница 22 мая — уникальный день, когда женщины могут изменить свою жизнь
Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba
Любовь Толкалина решила поделиться с подписчиками тремя секретными упражнениями для спины и шеи, что очень актуально в нынешнее время. Она записала видеоурок, в котором продемонстрировала «правильную» тренировку.
Ролик актриса выложила в свой профиль в Instagram.
Любовь Толкалина надела для спортивных занятий короткие шорты и обтягивающую футболку. Оголив живот, звезда показала, как нужно вращать бедром, чтобы укрепить поясницу и мышцы спины. Об этом сообщает Утро.ru.
«Три секретных упражнения для спины и шеи! Как и обещала!» — подписала видео актриса.
Любовь Толкалина отметила, что эти упражнения хорошо подходят для тех, кто проводит много времени за компьютером. Чтобы был результат, такую разминку необходимо делать утром и вечером. Она занимает всего три минуты.
Подписчики поблагодарили актрису за полезные упражнения и отметили, что она в прекрасной физической форме.
«Какая фигура»;
«Спасибо большое. Очень полезная информация для меня!!!»;
«Очень актуально, дорогая, Любовь. Спасибо огромное», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Любови Толкалиной призналась, что ест шесть раз в день и не толстеет.
Читайте также
26%
-0.46 77.79
-0.09
Нашли ошибку?