Дочь Любови Толкалиной призналась, что ест шесть раз в день и не толстеет
Фанаты назвали девушку ведьмой и удивились, как ей удается сохранить стройную фигуру.
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Фото, видео: Instagram @welcometomaria
Дочь Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская призналась, что ест шесть раз в день и ни капли не поправляется. При этом она питается большими порциями и предпочитает вкусную еду.
Девушка выложила пост в своем профиле в Instagram, где рассказала подписчикам, что можно есть часто и много, не набирая лишнего веса.
«Я ем шесть раз в день, вкусно и достаточно много. И когда я худела, я тоже ела вкусно, разнообразно и не мало. Все потому, что я вовремя поняла — диеты, голодания, бады это не рабочая схема. Это мучение и истязание себя. Только здоровое питание может помочь прийти в ту форму, о которой мы мечтаем», — написала Мария.
Звезда также добавила, что именно сбалансированное питание помогло ей несколько лет назад похудеть на 30 килограммов. Причем без вреда для здоровья и «с хорошим настроением».
Фанаты выразили свое восхищение Марией, но удивились, как ей удается сохранять стройную фигуру, питаясь столько раз в день.
«Конечно, ведьма. Ведь только ведьма может поставить цель, пойти к ней и прийти. А не ведьмы будут лежать на диване и бесцельно поедать такую „вкусную“ „здоровую“ еду в виде булочек, сосисочек и тортиков»;
«Машенька! Вы прекрасны! Вы еще сами не понимаете, как прекрасны! Берегите эту необычайную красоту», — написали подписчики.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Толкалиной рассказала о новом опыте, полученном в самоизоляции.
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