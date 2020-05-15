Дочь Любови Толкалиной призналась, что ест шесть раз в день и не толстеет

Фанаты назвали девушку ведьмой и удивились, как ей удается сохранить стройную фигуру.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @welcometomaria

Дочь Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская призналась, что ест шесть раз в день и ни капли не поправляется. При этом она питается большими порциями и предпочитает вкусную еду.

Девушка выложила пост в своем профиле в Instagram, где рассказала подписчикам, что можно есть часто и много, не набирая лишнего веса.

«Я ем шесть раз в день, вкусно и достаточно много. И когда я худела, я тоже ела вкусно, разнообразно и не мало. Все потому, что я вовремя поняла — диеты, голодания, бады это не рабочая схема. Это мучение и истязание себя. Только здоровое питание может помочь прийти в ту форму, о которой мы мечтаем», — написала Мария.

Звезда также добавила, что именно сбалансированное питание помогло ей несколько лет назад похудеть на 30 килограммов. Причем без вреда для здоровья и «с хорошим настроением».

Instagram @welcometomaria

Фанаты выразили свое восхищение Марией, но удивились, как ей удается сохранять стройную фигуру, питаясь столько раз в день.

«Конечно, ведьма. Ведь только ведьма может поставить цель, пойти к ней и прийти. А не ведьмы будут лежать на диване и бесцельно поедать такую „вкусную“ „здоровую“ еду в виде булочек, сосисочек и тортиков»;

«Машенька! Вы прекрасны! Вы еще сами не понимаете, как прекрасны! Берегите эту необычайную красоту», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Толкалиной рассказала о новом опыте, полученном в самоизоляции.

Читайте также

+6° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 81%
73.21
-0.72 79.13
-0.77
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака

Последние новости

22:13
Прямая трансляция выступления Полины Гагариной на VK Fest 2020
21:54
Камеры сняли, как иномарка сбила велосипедиста на «зебре» в Петербурге
21:45
Глазами влюбленного: муж снял на видео фантастически сексуальную Горбань
21:33
Елена Темникова выступила на VK Fest 2020
21:25
Дочь Любови Толкалиной призналась, что ест шесть раз в день и не толстеет
21:11
ТОП-5 типов супружеских пар, которые живут как кошка с собакой, но никогда не разведутся

Сейчас читают

«Люблю тебя, Стелла»: Ирина Шейк показала чувственное фото с бывшей девушкой Кристен Стюарт
ТОП-3 убежденных бабников по знаку зодиака
Бывшая девушка Баскова раскрыла, почему не вышла за него замуж

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок