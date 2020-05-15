Дочь Любови Толкалиной призналась, что ест шесть раз в день и не толстеет

Дочь Любови Толкалиной Мария Михалкова-Кончаловская призналась, что ест шесть раз в день и ни капли не поправляется. При этом она питается большими порциями и предпочитает вкусную еду.

Девушка выложила пост в своем профиле в Instagram, где рассказала подписчикам, что можно есть часто и много, не набирая лишнего веса.

«Я ем шесть раз в день, вкусно и достаточно много. И когда я худела, я тоже ела вкусно, разнообразно и не мало. Все потому, что я вовремя поняла — диеты, голодания, бады это не рабочая схема. Это мучение и истязание себя. Только здоровое питание может помочь прийти в ту форму, о которой мы мечтаем», — написала Мария.

Звезда также добавила, что именно сбалансированное питание помогло ей несколько лет назад похудеть на 30 килограммов. Причем без вреда для здоровья и «с хорошим настроением».

Instagram @welcometomaria

Фанаты выразили свое восхищение Марией, но удивились, как ей удается сохранять стройную фигуру, питаясь столько раз в день.

«Конечно, ведьма. Ведь только ведьма может поставить цель, пойти к ней и прийти. А не ведьмы будут лежать на диване и бесцельно поедать такую „вкусную“ „здоровую“ еду в виде булочек, сосисочек и тортиков»;

«Машенька! Вы прекрасны! Вы еще сами не понимаете, как прекрасны! Берегите эту необычайную красоту», — написали подписчики.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Толкалиной рассказала о новом опыте, полученном в самоизоляции.