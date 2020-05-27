«Свет мой, зеркальце! Скажи»: Агата Муцениеце развлеклась с игрушкой дочери
Как и в сказке Александра Сергеевича Пушкина, зеркало рассказало актрисе о том, кем она является в этой жизни.
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Фото, видео: Instagram @agataagata
"Свет мой, зеркальце! скажи,
Да всю правду доложи:
Я ль на свете всех милее,
Всех румяней и белее?" - интересовалась царица в сказке Александра Сергеевича Пушкина.
Вот и Агата Муцениеце решила поинтересоваться у говорящего волшебного зеркала своей дочери Мии. Актриса захотела узнать, какая она из сказочных принцесс. Чтобы получить ответ на интересующий вопрос, Агате предстояло немного рассказать о себе. Свой разговор с волшебным зеркалом актриса выложила в сторис в Instagram.
«Весна — это твое любимое время года?» — поинтересовалось зеркало.
«Нет», — ответила Агата.
«Ты любишь печь пироги?» — задало еще один вопрос зеркало.
«Да», — призналась актриса.
«Это должно быть очень вкусно. Тебе говорили, что у тебя прекрасный вкус в еде?» — продолжило зеркало
«Да», — похвасталась Муцениеце.
«Если бы ты могла, ты бы устраивала вечеринки в честь каждого своего дня рождения?» — спросило зеркало.
«Нет», — сказала Агата.
«Лето — это твое любимое время года?» — не останавливалось зеркало.
«Да», — ответила актриса.
«Дамы и господа, позвольте поприветствовать радужную принцессу», — заключило зеркало.
Агата Муцениеце радостно отреагировала на выбор зеркала и поинтересовалась у своей дочери, согласна ли она с этим выводом. Мия кивнула маме в ответ и заинтересовалась, какой же принцессой будет она. Но разговор своей дочери с зеркалом актриса не выложила в Instagram. Так что остается только гадать, каким персонажем была бы Мия.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агата Муцениеце подала документы на развод с Павлом Прилучным.
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