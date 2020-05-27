«Свет мой, зеркальце! Скажи»: Агата Муцениеце развлеклась с игрушкой дочери

"Свет мой, зеркальце! скажи,

Да всю правду доложи:

Я ль на свете всех милее,

Всех румяней и белее?" - интересовалась царица в сказке Александра Сергеевича Пушкина.

Вот и Агата Муцениеце решила поинтересоваться у говорящего волшебного зеркала своей дочери Мии. Актриса захотела узнать, какая она из сказочных принцесс. Чтобы получить ответ на интересующий вопрос, Агате предстояло немного рассказать о себе. Свой разговор с волшебным зеркалом актриса выложила в сторис в Instagram.

«Весна — это твое любимое время года?» — поинтересовалось зеркало.

«Нет», — ответила Агата.

«Ты любишь печь пироги?» — задало еще один вопрос зеркало.

«Да», — призналась актриса.

«Это должно быть очень вкусно. Тебе говорили, что у тебя прекрасный вкус в еде?» — продолжило зеркало

«Да», — похвасталась Муцениеце.

«Если бы ты могла, ты бы устраивала вечеринки в честь каждого своего дня рождения?» — спросило зеркало.

«Нет», — сказала Агата.

«Лето — это твое любимое время года?» — не останавливалось зеркало.

«Да», — ответила актриса.

«Дамы и господа, позвольте поприветствовать радужную принцессу», — заключило зеркало.

Агата Муцениеце радостно отреагировала на выбор зеркала и поинтересовалась у своей дочери, согласна ли она с этим выводом. Мия кивнула маме в ответ и заинтересовалась, какой же принцессой будет она. Но разговор своей дочери с зеркалом актриса не выложила в Instagram. Так что остается только гадать, каким персонажем была бы Мия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Агата Муцениеце подала документы на развод с Павлом Прилучным.