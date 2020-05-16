Страсти по-итальянски: Муцениеце подала документы на развод с Прилучным

Актриса заявила, что при всем желании не может разойтись с бывшим красиво.

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Фото, видео: Instagram @agataagata

Агата Муцениеце подала документы на развод с Павлом Прилучным, сообщает издание StarHit. Свое решение она также подтвердила в эфире Instagram с Анной Банщиковой. Актриса призналась, что у нее не получается расстаться с бывшим супругом мирно из-за взрывного темперамента обоих.

«Я развожусь. Ничего там такого нет, кроме адового резонанса в обществе. Как люди, которые испытывают друг к другу эмоции, мы не можем сделать это совершенно красиво, так, как хотелось. У нас всегда отношения были такие, итальянские», — отметила Муцениеце.

Instagram @agataagata

Банщикова, которая, кстати, сама проходила через развод с музыкантом Максимом Леонидовым, пыталась отговорить актрису. Она указывала на то, что детям все-таки нужны оба родителя под одной крышей. Агата обещала пригласить Анну в свое шоу «Честный развод», в котором показывает истории звездных расставаний.

Агата Муцениеце и Павел Прилучный объявили о решении развестись в феврале 2020 года после девяти лет брака. Поклонники давно переживали за пару, но такого никто не ожидал. Вслед за этим от актрисы стали поступать жалобы на мужа, который якобы ее бил и выгонял из дома в разгар пандемии коронавируса. В то же время такие посты артистки в соцсети чередовались со стихами, посвященными бывшему возлюбленному, что навело публику на мысль о срежиссированности их размолвки.

Некоторые даже обвиняли супругу звезды «Мажора» в хайпе и зарабатывании денег на теме расставания с мужем. Как писал ранее 5-tv.ru Агата Муцениеце посмеялась над сторонниками этой версии и попросила их перевести ей миллионы, которые она якобы заработала на разводе с Прилучным.

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