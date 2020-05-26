В «Одноклассниках» теперь можно подключаться к звонкам без авторизации в соцсети

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Нюра Незванова
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Сервис доступен в десктопной версии и в мобильных приложениях ОК на iOS и Android.

В «Одноклассниках» теперь можно подключаться к звонкам без авторизации в соцсети

Фото: Ok.ru

В «Одноклассниках» появилась возможность подключать незарегистрированных в соцсети пользователей к аудио- и видеозвонкам. Для этого необходимо выслать собеседникам приглашение-ссылку, которую первым получит инициатор беседы — авторизация в ОК требуется только от него.

Новый сервис появился в десктопной версии «Одноклассников», а также в мобильных приложениях соцсети. Для того, чтобы начать звонок, пользователь должен нажать кнопку в разделе «Сообщения», выбрать опцию добавления людей к вызову и отправить ссылку собеседникам. Гостю, не зарегистрированному в «Одноклассниках», достаточно указать свое имя и тут же стать участником разговора. Максимальное количество собеседников — 100 человек.

Во время пандемии коронавируса звонки в ОК стали одним из самых динамично растущих сервисов соцсети. Их количество за этот период выросло на 39%, в том числе групповых (на 70% в сутки в пике).

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, когда откроют продажу билетов в российские театры.

В «Одноклассниках» теперь можно подключаться к звонкам без авторизации в соцсети

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