«Хоть бы мальчик»: Александр Ревва станет отцом в третий раз?
Шоумен заинтриговал фанатов новым постом в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @arthurpirozhkov
Шоумен Александр Ревва заинтриговал фанатов новым постом в Instagram. Он выложил совместное фото со своей супругой Анжеликой и поклонники полагают, что Ревва намекнул, что скоро их семью ждет пополнение.
«— Дорогой, ты станешь папой!!! — Ты что, беременна?! — Нет, из Ватикана звонили…», — написал артист.
Фанаты удивились и обрадовались этой новости и тут же начали гадать, какого пола родиться ребенок. Многие пожелали супругам мальчика, ведь Александр и Анжелика уже воспитывают двух дочерей — Алису и Амели.
«Наверное, пришла пора и мальчика вам родить»;
«Хоть бы мальчик», — написали пользователи.
Однако некоторые фанаты подумали, что это Ревва так пошутил и решил просто от скуки заинтриговать подписчиков.
«Вот теперь сиди и думай. Или правда ждет пополнение или шутка»;
«А ты смешной…»;
«Это просто анекдот… Или?..» — поинтересовались пользователи.
Александр Ревва и Анжелика познакомились в 2004 году на дискотеке в Сочи. Чтобы привлечь внимание девушки, шоумен заказал лимузин, на котором отвез ее домой. Александр и Анжелика понравились друг другу и после отпуска продолжили общение по телефону.
Спустя три года пара сыграла свадьбу. В 2007 году у них родилась первая дочь — Алиса, а в 2013 году Ревва стал отцом во второй раз. Анжелика подарила ему вторую девочку — Амели.
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