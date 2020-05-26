«Хоть бы мальчик»: Александр Ревва станет отцом в третий раз?

Шоумен Александр Ревва заинтриговал фанатов новым постом в Instagram. Он выложил совместное фото со своей супругой Анжеликой и поклонники полагают, что Ревва намекнул, что скоро их семью ждет пополнение.

«— Дорогой, ты станешь папой!!! — Ты что, беременна?! — Нет, из Ватикана звонили…», — написал артист.

Instagram @arthurpirozhkov

Фанаты удивились и обрадовались этой новости и тут же начали гадать, какого пола родиться ребенок. Многие пожелали супругам мальчика, ведь Александр и Анжелика уже воспитывают двух дочерей — Алису и Амели.

«Наверное, пришла пора и мальчика вам родить»;

«Хоть бы мальчик», — написали пользователи.

Однако некоторые фанаты подумали, что это Ревва так пошутил и решил просто от скуки заинтриговать подписчиков.

«Вот теперь сиди и думай. Или правда ждет пополнение или шутка»;

«А ты смешной…»;

«Это просто анекдот… Или?..» — поинтересовались пользователи.

Александр Ревва и Анжелика познакомились в 2004 году на дискотеке в Сочи. Чтобы привлечь внимание девушки, шоумен заказал лимузин, на котором отвез ее домой. Александр и Анжелика понравились друг другу и после отпуска продолжили общение по телефону.

Спустя три года пара сыграла свадьбу. В 2007 году у них родилась первая дочь — Алиса, а в 2013 году Ревва стал отцом во второй раз. Анжелика подарила ему вторую девочку — Амели.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда Comedy Club Марина Кравец родила дочь.