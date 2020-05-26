Единственный сын Якубовича стал копией отца

Российский и советский телеведущий Леонид Якубович недавно отпраздновал 75-летие. В честь юбилея он принял участие в шоу «Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана» на Пятом канале. В съемках проекта приняли участие все родственники телеведущего. Они поделились откровенными историями и рассказали интересные факты о Леониде Якубовиче.

Зрители шоу удивились, как сын известного телеведущего — 47-летний Артем Антонов внешне похож на своего отца. Он даже в карьерном плане пошел по стопам Леонида Якубовича. Артем работает в дирекции информационных программ Первого канала.

Instagram @yakubovitch

Развод телеведущего со своей супругой — мамой Артема, никак не сказался на отношениях отца и сына. Молодой человек объяснил, что понимает причину расставания родителей.

«В принципе, все было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами», — объяснил сын ведущего.

Артем Антонов родился во втором браке Леонида Якубовича с Галиной Антоновой — экскурсоводом, бывшей солисткой ансамбля «Горожанкин». Сейчас телеведущий женился в третий раз. Его избранницей стала Марина Видова, которая младше его на 18 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Якубовича сменила имидж накануне 22-летия.