Единственный сын Якубовича стал копией отца
Артем Антонов не только внешне похож на известного телеведущего, но даже в карьерном плане пошел по его стопам.
Закрыть
Смотрите также:
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
Лоза резко ответил Пригожину и Тарзану на жалобы о бедности артистов
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото
«Ты просто сдала, мать!» — Иван Ургант высмеял Ксению Собчак «без всего»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 22 мая, для всех знаков зодиака
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 20 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 25 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @yakubovitch
Российский и советский телеведущий Леонид Якубович недавно отпраздновал 75-летие. В честь юбилея он принял участие в шоу «Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана» на Пятом канале. В съемках проекта приняли участие все родственники телеведущего. Они поделились откровенными историями и рассказали интересные факты о Леониде Якубовиче.
Зрители шоу удивились, как сын известного телеведущего — 47-летний Артем Антонов внешне похож на своего отца. Он даже в карьерном плане пошел по стопам Леонида Якубовича. Артем работает в дирекции информационных программ Первого канала.
Развод телеведущего со своей супругой — мамой Артема, никак не сказался на отношениях отца и сына. Молодой человек объяснил, что понимает причину расставания родителей.
«В принципе, все было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами», — объяснил сын ведущего.
Артем Антонов родился во втором браке Леонида Якубовича с Галиной Антоновой — экскурсоводом, бывшей солисткой ансамбля «Горожанкин». Сейчас телеведущий женился в третий раз. Его избранницей стала Марина Видова, которая младше его на 18 лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Якубовича сменила имидж накануне 22-летия.
Читайте также
29%
-0.46 77.79
-0.09
Нашли ошибку?