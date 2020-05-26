Единственный сын Якубовича стал копией отца

|
Алиса Старжевская
198

Артем Антонов не только внешне похож на известного телеведущего, но даже в карьерном плане пошел по его стопам.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @yakubovitch

Российский и советский телеведущий Леонид Якубович недавно отпраздновал 75-летие. В честь юбилея он принял участие в шоу «Моя правда. Леонид Якубович. По другую сторону экрана» на Пятом канале. В съемках проекта приняли участие все родственники телеведущего. Они поделились откровенными историями и рассказали интересные факты о Леониде Якубовиче. 

Зрители шоу удивились, как сын известного телеведущего — 47-летний Артем Антонов внешне похож на своего отца. Он даже в карьерном плане пошел по стопам Леонида Якубовича. Артем работает в дирекции информационных программ Первого канала.

 

Instagram @yakubovitch

Развод телеведущего со своей супругой — мамой Артема, никак не сказался на отношениях отца и сына. Молодой человек объяснил, что понимает причину расставания родителей.

«В принципе, все было хорошо, но так бывает — не сошлись характерами», — объяснил сын ведущего.

Артем Антонов родился во втором браке Леонида Якубовича с Галиной Антоновой — экскурсоводом, бывшей солисткой ансамбля «Горожанкин». Сейчас телеведущий женился в третий раз. Его избранницей стала Марина Видова, которая младше его на 18 лет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что дочь Якубовича сменила имидж накануне 22-летия.

Читайте также

+16° Атмосферное давление 771 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
71.14
-0.46 77.79
-0.09
ТОП-5 прирожденных политиков по знаку зодиака

Последние новости

23:50
Анита Цой поделилась рецептом вкусного и быстрого завтрака
23:24
Пожизненно, срочно, единожды. Как получить накопительную пенсию?
23:04
Марина Александрова в пальто на голое тело рассказала, чем ее расстроил карантин
22:48
Минздрав РФ разработал правила проведения УЗИ
22:34
Единственный сын Якубовича стал копией отца
22:19
США грозят новыми санкциями против «Северного потока — 2», называя его «бестией»

Сейчас читают

Любовь Толкалина поделилась секретными упражнениями для спины и шеи
«Любовь очень сильна!» — экстрасенс о возможности брака Нюшы и Егора Крида
Евгений Петросян перестал стесняться стильной молодой жены — семейное фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок