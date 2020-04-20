«Как Сатин из Мулен Руж»: Дочь Якубовича сменила имидж накануне 22-летия
Варвара сделала локоны и перекрасила волосы в ярко-рыжий цвет. Фанаты оценили ее неожиданное преображение.
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Фото, видео: Instagram @umi_coral
Дочь известного российского телеведущего Леонида Якубовича Варвара накануне своего 22-летия решила кардинально изменить свой образ. Из милой русоволосой девушки она превратилась в эффектную даму с ярко-рыжими локонами. Чтобы дополнить свой новый экстравагантный стиль, начинающая журналистка сделала яркий макияж и провела в таком виде фотосессию, пишут «Дни.ру».
Поклонники оценили неожиданное преображение любимицы. В новом необычном образе дочь Якубовича напомнила им героиню популярных фильмов.
«Очень круто выглядишь, фотки очень классные!»
«Выглядишь как Сатин из «Мулен Руж»!"
«Да, у меня тоже ассоциация с Сатин!»
«Просто огонь!» — отметили пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что дочь Леонида Якубовича заявила, что не пользуется популярностью знаменитого отца.
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