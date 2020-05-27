Экс-глава Чувашии Игнатьев находится в реанимации с пневмонией

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Нюра Незванова
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Как стало известно 5-tv.ru, состояние бывшего губернатора, уволенного в связи с утратой доверия, оценивается как критическое.

Экс-глава Чувашии Игнатьев находится в реанимации с пневмонией

Фото: www.globallookpress.com / BOL

Бывший губернатор Чувашии Михаил Игнатьев, уволенный в связи с утратой доверия, помещен в реанимацию. У мужчины диагностирована двусторонняя пневмония.

Состояние Игнатьева оценивается как критическое.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Верховный суд РФ вернул исковое заявление экс-главе Чувашии Михаилу Игнатьеву в части требований прав на дополнительные социальные гарантии и об установлении факта потери нетрудоспособности.

Президент РФ Владимир Путин 29 января подписал указ об отставке с поста главы Чувашской республики Михаила Игнатьева в связи с утратой доверия. Президент подчеркнул, что поведение Игнатьева было лишено уважения к людям.

Причиной этому стали два инцидента с главой региона, вызвавшие общественный резонанс. Сначала Игнатьев извинялся за предложение «мочить» журналистов и блогеров, которые приезжая с разных регионов России «хорошо здесь устраиваются и начинают писать, не зная о чем и о ком».

А точкой кипения сало поведение главы республики на вручении сотрудникам МЧС спецавтомобилей, при котором он заставил офицера подпрыгнуть за ключами от новой пожарной техники. После этого Игнатьев был исключен из партии «Единая Россия» и позднее снят с должности указом президента.

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