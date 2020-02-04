Путин об отставке главы Чувашии: «Чиновник любого уровня должен уважать людей»

Президент России Владимир Путин прокомментировал отставку главы Чувашии. Михаил Игнатьев был снят с должности руководителя региона 29 января.

«Чиновник любого уровня должен уважать людей. То, что я увидел в СМИ — это безобразие», — возмутился глава РФ.

Он добавил, что информации о причастности чиновника к коррупции на данный момент не поступало. Правоохранительные органы не имели претензий к Игнатьеву, сообщил российский лидер в беседе с представителями общественности в Череповце.

Ранее 5-tv.ru писал, что указ об увольнении Михаила Игнатьева с формулировкой «утрата доверия» был подписан президентом России Владимиром Путиным. Скандал разгорелся после того, как экс-глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового пожарного автомобиля во время смотра техники аварийно-спасательных служб. Впоследствии чиновник был исключен из «Единой России».