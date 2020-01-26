Заставил прыгать пожарного и призывал «мочить журналистов»: чем еще прославился глава Чувашии Игнатьев

Глава Чувашии Михаил Игнатьев заставил на этой неделе говорить о себе все федеральные СМИ. И это его безусловный провал. Во время церемонии передачи пожарной техники местному управлению МЧС глава республики решил, мягко говоря, нелепо подшутить над сотрудником МЧС и поднял руку с ключами от новой машины. В итоге офицеру пришлось прыгать за ними.

Игнатьев отмечается так уже не первый раз. Недавно он прославился тем, что предложил, цитата, «мочить журналистов». Потом оправдывался, что его не так поняли.

«Единая Россия», куда входит Игнатьев, уже допустила исключение его из партии. В общем пора возвращаться к нашей постоянной рубрике с рассказами о том, как обремененные власти люди переходят границы. И это при том, что президент постоянно напоминает — чиновники не должны допускать высокомерного отношения к гражданам — ни в словах, ни в действиях.

Алексей Поторанин отправился в Чувашию, чтобы понять, почему глава республики позволяет себе подобные выходки, и чем это для него чревато?

В руках главы Чувашии Михаила Игнатьева ключи от новой пожарной машины. И он специально поднимает их повыше, чтобы офицеру МЧС запрыгал перед ним. Игнатьев посчитал, что именно так должны заслужить спасатели обновление своего автопарка.

«Вот она, та самая пожарная машина, ключи от которой Михаил Игнатьев, глава Чувашской республики, вручил сотруднику МЧС. Как видите, машина уже на боевом посту в пожарной части. Только пока без регистрационных номеров», — рассказывает корреспондент МИЦ «Известия» Алексей Полторанин.

В пожарной части номер шесть теперь только и разговоров, что о поведении главы региона. Однако, на камеру сотрудники МЧС говорить не решаются, им еще работать в этом городе.

«Я ничего не могу комментировать. Не могу».

Сам руководитель пожарной части Евгений Васильев, которому пришлось так унижаться, тоже избегает общения с журналистами. Хранят молчание и его родители.

Глава региона якобы по-дружески пошутил над руководителем пожарной части, с которым знаком давно. А вот в отличие от регионального МЧС глава всего министерства встал на защиту офицера. По словам Евгения Зиничева, руководителю высокого ранга недопустимо вести себя подобным образом. На наш запрос в ведомстве напомнили, что два из четырех автомобилей вообще приобретены не на региональные деньги, а не федеральные по линии МЧС.

«Пожарная автоцистерна с улучшенными тактико-техническими характеристиками АЦ-3,2-4-/4 (43265) и пожарная автолестница АЛ-30 (КМАЗ-43502). Поставка осуществлена в соответствии с государственными контрактами. Источник финансирования — федеральный бюджет. Общая стоимость двух единиц — 31294897,18 рублей» — сообщили в МЧС.

Впрочем, извиняться за этот поступок глава региона пока не стал. Возможно свой собственный лимит извинений исчерпал. На неделе Михаилу Игнатьеву уже пришлось просить прощения за неподобающее поведение и риторику. На торжественном мероприятии в честь Дня печати он призывал «мочить журналистов и блогеров».

«Их надо мочить, надо их мочить, кто они такие, откуда они приехали, с какими помыслами, где они живут, где трудятся», — сказал Игнатьев.

Он уже срывался подобным образом и раньше в ноябре прошлого года. Один из местных жителей встретил Игнатьева на улице и попытался задать вопрос, а тот ответил матом.

«Это хамство, помноженное на глупость, в общем-то это для федеральной аудитории стало какой-то новостью, сенсацией, но, например, для жителей Чувашии все эти личные характеристики Игнатьева давно не секрет. Такие истории случаются с ним регулярно», — считает политолог Аббас Галлямов.

Например, в конце прошлого года Игнатьев удивил еще одним поступком во время итоговой конференции «Единой России».

«Настала пора вручать награды. Ради кого-то губернатор вставал с кресла, чтобы вручить грамоты, а для большинства — нет. Он игнорировал. Ну, и масса других историй», — рассказывает журналист и политолог Александр Белов.

У руля региона Михаил Игнатьев уже почти десять лет. Последние годы недовольство жителей чиновников только росло, как росли и доходы руководителя Чувашии, за 2018, например, он заработал больше шести миллионов рублей. В его собственности пять земельных участков. Два жилых дома, один из которых расположен в 40 километрах от столицы Чувашии. У Игнатьева есть и две квартиры. Одна из них расположена в элитном коттеджном поселке Чебоксар. Раньше сюда было не заехать, хотя дорога городская. На въезде стоял шлагбаум. Барьер убрали после обращения в прокуратуру. Кстати, дорогу к дому Игнатьева построили по федеральной программе.

«Дорога ведет практически губернатору домой. А в некоторых местах в городе нет асфальтового покрытия», — говорит Эдуард Петров, депутат чебоксарского городского собрания депутатов.

Критику в свой адрес, которой все больше, Игнатьев воспринимает все болезненнее. В прошлом году он написал в МВД заявление о привлечении к уголовной ответственности пенсионерки Тамары Манаевой. Она записала видеообращение, где потребовала отставки Игнатьева.

«Стало поступать огромное количество запросов от населения, это жалобы лишения транспортных льгот, это здравоохранение, это проблемы с ЖКХ, это бесконечная коррупция в правительстве нашей республики, от людей ничего скрыть невозможно», — рассказывает Тамара Манаева, заместитель председателя общественной организации «Союз Собственников Жилья».

Вопросов к главе региона у жителей накопилось немало. Они перестали считать Игнатьева крепким хозяйственником. Единственное, в чем он остался силен, говорят, так это в своих выражениях.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как жена главы Чувашии прокомментировала видео с мужем, заставившем прыгать пожарного.