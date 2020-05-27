Деньги, характер или новый ухажер? Почему Гагарина ушла от мужа-фотографа?

Недавнее расставание Полины Гагарины с мужем Дмитрием Исхаковым шокировало поклонников певицы, но не удивило многих ее знакомых. В окружении звезды говорили, что их союз недолговечен. Несмотря на то, что супруги казались идеальной парой, у них хватало причин для разрыва, пишет сайт KP.RU.

Музыкальный продюсер Олеси Сазыкиной рассказала изданию, что артистка познакомилась с фотографом в 2013 году, когда тот снимал ее для глянца. Полине съемка понравилась. Между ними началось общение, которое переросло в роман. На следующий год в Париже Дмитрий сделал девушке предложение. Пара расписалась в Тверском загсе Москвы. К тому времени у Гагариной был сын Андрей от первого брака. В 2017 году она родила от Исхакова дочь Мию.

«Дмитрий поменял ее образ жизни. Полина стала домоседкой. Он ее чрезмерно контролировал. Каждый шаг отслеживал. И хотя у них дочка, я была уверена, что она долго с ним не выдержит», — поделилась мнением Сазыкина.

По словам знаковой певицы, Исхаков изводил Гагарину нравоучениями — как жить и что делать. Артистка пыталась подстраиваться и угождать, но устала, посчитали ее друзья.

Со временем у супругов возникла еще одна причина для обострения отношений — деньги. Говорят, Гагарину стало раздражать, что муж мало зарабатывает. В 26 лет она его боготворила, но со временем в разы переросла по доходам. По данным российского Forbes, в прошлом году Полина заработала 5,3 миллиона долларов или 377 миллионов рублей. Цены на одну фотосъемку Исхакова, как говорят знакомые пары, варьировались от 30 до 100 тысяч рублей. Видимо, чтобы соответствовать статусу супруги, несколько лет назад он завысил стоимость своих услуг минимум в восемь раз. Клиентов после этого не прибавилось.

«Она ведь знала, за кого замуж выходит. Он фотограф, не олигарх», — отметила организатор концертов Наталья Субботина.

Впрочем, и сама Полина, говорят, подняла ставки за корпоративы. Если раньше ее выступление стоило пять миллионов рублей, то в этом году она уже просила 15 миллионов.

Певица Варвара предположила, что в последнее время ранимость и вспыльчивость Гагариной усугубились жесткой диетой. Возможно, у нее сдали нервы, что и привело к разрыву. То, что она ушла от Дмитрия — скороспелое решение, добавила Субботина. Она также озвучила слух, что у Полины появился богатый поклонник.

«Если она решила за деньгами погнаться — это ее выбор», — заключила организатор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Гагарина провела тренировку в сексуальном комбинезоне.