Сыгравшая девушку Бонда Куриленко впечатлила юзеров откровенным купальником

Модель и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с подписчиками горячим летним снимком. Она выложила в свой профиль в Instagram фото, где позирует в сплошном купальнике с невероятно глубоким декольте и узким вырезом до самого низа живота.

Модель красиво растянулась на белой ткани. Ее идеальная фигура привлекает внимание и завораживает взгляд.

Ольга никак не подписала снимок, лишь указала фотографа, сделавшего этот прекрасный кадр — Патриса Ван Малдера.

Instagram @olgakurylenkoofficial

Подписчики пришли в восторг от увиденного и засыпали модель комплиментами.

«Вы всегда потрясающая! Америка и мир будут рады видеть вас в новых фильмах»;

«Ты определенно моя любимая девушка из Бонда!»;

«Очень красивая и эффектная»;

«Слишком сексуальна, чтобы быть реальной», — написали пользователи.

Не так давно Ольга Куриленко переболела коронавирусом. После выздоровления она стала часто демонстрировать свою фигуру и радовать подписчиков фотографиями в купальниках.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на самые волнующие вопросы про СОVID-19.