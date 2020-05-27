Сыгравшая девушку Бонда Куриленко впечатлила юзеров откровенным купальником
Модель опубликовала горячий снимок в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @olgakurylenkoofficial, @VanMalder
Модель и актриса украинского происхождения Ольга Куриленко поделилась с подписчиками горячим летним снимком. Она выложила в свой профиль в Instagram фото, где позирует в сплошном купальнике с невероятно глубоким декольте и узким вырезом до самого низа живота.
Модель красиво растянулась на белой ткани. Ее идеальная фигура привлекает внимание и завораживает взгляд.
Ольга никак не подписала снимок, лишь указала фотографа, сделавшего этот прекрасный кадр — Патриса Ван Малдера.
Подписчики пришли в восторг от увиденного и засыпали модель комплиментами.
«Вы всегда потрясающая! Америка и мир будут рады видеть вас в новых фильмах»;
«Ты определенно моя любимая девушка из Бонда!»;
«Очень красивая и эффектная»;
«Слишком сексуальна, чтобы быть реальной», — написали пользователи.
Не так давно Ольга Куриленко переболела коронавирусом. После выздоровления она стала часто демонстрировать свою фигуру и радовать подписчиков фотографиями в купальниках.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что выздоровевшая Ольга Куриленко ответила на самые волнующие вопросы про СОVID-19.
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