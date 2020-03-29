Актриса рассказала, что врачи не стали ее госпитализировать по причине «не тяжелого» состояния. Лечиться посоветовали исключительно парацетамолом.

Фото: www.globallookpress.com © Pravda Komsomolskaya

Тема:
Эпидемия коронавируса

Актриса Ольга Куриленко ответила на самые волнующие вопросы про СОVID-19. 23 марта «девушка Бонда» сообщила подписчикам в Instagram, что выздоровела после коронавируса. Звезда одной из частей бондианы призналась, что до сих пор не понимает, где и когда могла заразиться инфекцией.

«Вирус меня не предупредил. Это могло быть, где угодно», — заявила она.

Ольга Куриленко рассказала, что узнала о страшном диагнозе после того, как сдала тест в лондонской больнице. После этого девушку отпустили домой, считая ее состояние достаточно стабильным. В следствии выписки актрисе пришлось задуматься о том, как быть с ее маленьким сыном. Посовещавшись с докторами, звезда решила изолироваться вместе с наследником.

«Но так как с нами была еще и няня до этого, то мы просто все втроем изолировались от других», — поделилась знаменитость.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial)

По словам Куриленко, ее ребенок никаких симптомов заболевания до сих пор на себе не испытал. Из-за болезни актриса вынуждена была перестать общаться с мамой.

«Мама сразу захотела приехать ко мне и ухаживать за мной. Я ей запретила, сказала сидеть дома и не выходить. Она не видела меня и моего сына две недели!» — сказала актриса.

Она подчеркнула, что доктора посоветовали ей лечиться исключительно парацетамолом, ведь антибиотики при инфекциях не помогают. Куриленко утверждает, что теперь она и вся ее семья чувствуют себя хорошо. Вот только до сих пор неизвестно — остаются ли они носителями коронавируса или нет.

«Из-за дефицита тестов никто кроме меня в моей семье не смог сделать тест. По этой же причине я не могу сделать повторный тест себе», — сообщила кинодива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Куриленко опубликовала редкое фото с сыном в социальной сети и рассказала о своем самочувствии.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

Полезная информация:

  • ежедневное обновление информации по ситуации с коронавирусом в стране и мире:

стопкоронавирус.рф

доступвсем.рф

  • телефон горячей линии

Единая горячая линия: 8 800 2000 112

Тема:
Эпидемия коронавируса
29 мар
Участников встреч с Путиным заранее тестируют на коронавирус
29 мар
В Москве около 40% пациентов с COVID-19 на ИВЛ моложе 40 лет — оперштаб
29 мар
Патриарх Кирилл призвал россиян воздержаться от посещения храмов из-за коронавируса
29 мар
В России за сутки умерли четыре человека с COVID-19
29 мар
Собянин призвал москвичей соблюдать двухметровую дистанцию
29 мар
Грета и коронавирус: первый случай пиар-инфекции
29 мар
«По острию ножа»: Леонид Рошаль о перспективах вакцинации против коронавируса
29 мар
Жители Италии рассказали об отчаянной ситуации в стране из-за коронавируса
29 мар
Жена Овечкина поразилась поведению москвичей во время пандемии коронавируса
29 мар
Леонид Рошаль рассказал, как ходить в магазин, чтобы не подхватить коронавирус

Читайте также

+2° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 29%
77.73
-0.99 85.74
-0.22
Лунный календарь на апрель 2020: когда ожидать лучший день в году?

Последние новости

15:29
Умер экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
15:29
Участников встреч с Путиным заранее тестируют на коронавирус
15:17
Как сейчас выглядят звезды сериала «Зена — королева воинов»?
15:05
В Москве около 40% пациентов с COVID-19 на ИВЛ моложе 40 лет — оперштаб
14:53
В Ленобласти в канаве с водой нашли тело десятиклассницы
14:41
В «Фобос» рассказали, какая погода ожидает москвичей и петербуржцев в апреле

Сейчас читают

Лунный календарь на апрель 2020: когда ожидать лучший день в году?
Что можно и нельзя делать 29 марта в Саввин день
Павел Глоба назвал знаки зодиака, которым не страшен коронавирус

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок