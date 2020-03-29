Актриса Ольга Куриленко ответила на самые волнующие вопросы про СОVID-19. 23 марта «девушка Бонда» сообщила подписчикам в Instagram, что выздоровела после коронавируса. Звезда одной из частей бондианы призналась, что до сих пор не понимает, где и когда могла заразиться инфекцией.

«Вирус меня не предупредил. Это могло быть, где угодно», — заявила она.

Ольга Куриленко рассказала, что узнала о страшном диагнозе после того, как сдала тест в лондонской больнице. После этого девушку отпустили домой, считая ее состояние достаточно стабильным. В следствии выписки актрисе пришлось задуматься о том, как быть с ее маленьким сыном. Посовещавшись с докторами, звезда решила изолироваться вместе с наследником.

«Но так как с нами была еще и няня до этого, то мы просто все втроем изолировались от других», — поделилась знаменитость.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Olga Kurylenko (@olgakurylenkoofficial) 27 Мар 2020 в 10:55 PDT

По словам Куриленко, ее ребенок никаких симптомов заболевания до сих пор на себе не испытал. Из-за болезни актриса вынуждена была перестать общаться с мамой.

«Мама сразу захотела приехать ко мне и ухаживать за мной. Я ей запретила, сказала сидеть дома и не выходить. Она не видела меня и моего сына две недели!» — сказала актриса.

Она подчеркнула, что доктора посоветовали ей лечиться исключительно парацетамолом, ведь антибиотики при инфекциях не помогают. Куриленко утверждает, что теперь она и вся ее семья чувствуют себя хорошо. Вот только до сих пор неизвестно — остаются ли они носителями коронавируса или нет.

«Из-за дефицита тестов никто кроме меня в моей семье не смог сделать тест. По этой же причине я не могу сделать повторный тест себе», — сообщила кинодива.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Куриленко опубликовала редкое фото с сыном в социальной сети и рассказала о своем самочувствии.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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