ТОП-3 самых порочных знака зодиака по гороскопу

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Ниса Мурзанаева
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Эти люди рождены, чтобы грешить, считают астрологи.

ТОП-3 самых порочных знака зодиака по гороскопу

Фото: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko

Вряд ли кого-то из ныне живущих на Земле можно причислить к лику святых — ошибки совершает каждый. Однако если у одних в шкафу хранятся только пара маленьких «скелетиков», то другие способны посвятить всю свою жизнь сладострастным утехам, грехам вроде алчности и гордыни, и прочему. Астрологи назвали три самых порочных знака зодиака, пишет Кurer-sreda.ru.

Овны

Очень эмоциональные обладатели по истине «взрывного» характера. Агрессивность, жажда власти, стремление к непомерному потреблению — все это может поглотить Овнов, если только они не возьмут себя в руки. С ними следует быть аккуратными, стараться не выводить их из себя. Последствия действий Овнов, глаза которых застилает ярость и гнев — непредсказуемы.

Стрельцы

Большинство людей считает их обаятельными, харизматичными, приятными в общении интеллектуалами. Однако при близком душевном контакте становится ясно — этот, пожалуй, самый мистический знак зодиака — настоящий развратник и гедонист без рамок. Часто Стрельцы — склонные к азартным играм люди. Так что, им лучше держаться подальше от казино и игровых автоматов.

Скорпионы

Самый темный и опасный знак зодиака. Ради достижения собственных целей и выгоды пойдет на все. При этом он никогда не станет раскаиваться в своих прегрешениях, пускай они даже принесут другим людям ужасы и несчастья. Конечно, не стоит шарахаться от каждого знакомого Скорпиона. Просто будьте готовы к тому, что, если вы встанете у него на пути или окажитесь с ним по разные стороны баррикад — у вас почти нет шансов.

Ранее 5-tv.ru писал про пять самых отвратительных бойфрендов по знаку зодиака.

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ТОП-3 самых порочных знака зодиака по гороскопу

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