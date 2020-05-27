ТОП-5 самых отвратительных бойфрендов по знаку зодиака

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Валентин Черников
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Астрологи перечислили типы мужчин, способных испортить любые отношения.

ТОП-5 самых отвратительных бойфрендов по знаку зодиака

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Зодиакальная совместимость играет важную роль в отношениях, уверяют астрологи. Но есть типы мужчин, которые способны разрушить даже союз с идеальной женщиной. Портал Uznayvse.ru назвал пять самых отвратительных бойфрендов по знаку зодиака.

Стрелец

Мужчине этого знака присущи свободолюбие и частая влюбчивость. Из-за этого ему трудно построить долгосрочные отношения. Если же это удалось, камнем преткновения станет его неумение идти на компромиссы. Стрелец уверен: лишь он знает, что правильно, а что нет.

Дева

В ранний период отношений этот мужчина кажется рассудительным и деликатным. Но по прошествии времени его ревнивость и злопамятность дают о себе знать. В гневе Дева может оскорбить вторую половину, припомнить старые обиды и даже поднять на нее руку.

Телец

Представителю этого знака далеко не сразу удается назвать девушку своей. Ему мешает свободолюбие. К тому же, на первом месте у Тельца заработок, карьера, друзья, и лишь затем партнерша. Даже став его женой, дама часто будет задаваться вопросом, важна ли она ему.

Козерог

Себялюбивый Козерог не спешит меняться и старается во всем «переделать» партнершу под себя. Построить с ним отношения может довольно гибкая в моральном отношении девушка. Он нередко отталкивает дам внешним высокомерием. И чем ближе любимый человек, тем выше его надменность.

Рыбы

Нерешительный и безамбициозный мужчина под знаком Рыбы имеет свойство выбирать в партнерши противоположную себе даму. Большинство проблем он перекладывает на ее плечи, а сам нередко пребывает в мире иллюзий. Этот эмоциональный знак больше других подвержен алкоголизму и наркомании.

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ТОП-5 самых отвратительных бойфрендов по знаку зодиака

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