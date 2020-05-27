«Написала свою книгу?» — Седокова расскажет о событии, которого ждала десять лет

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Алиса Старжевская
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Певица заинтриговала поклонников новым постом в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @annasedokova

Украинская поп-исполнительница Анна Седокова заинтриговала подписчиков. Она выложила новый снимок в Instagram, на котором позирует в салатовом бархатном костюме, и сообщила, что сегодня вечером собирается рассказать фанатам о событии, которого ждала десять лет.

Фанаты сразу заметили определенные намеки — звезда сделала селфи с книгой, что натолкнуло их на мысли о литературном творчестве светской львицы.

«Сегодня вечером я сообщу вам о событии, которое ждала больше 10 лет. А пока намекаю и хочу рассказать о том, какие книги стали для меня важными навигаторами на пути моей жизни», — написала певица.

Анна Седокова также добавила, что хочет проводить каждую неделю книжный клуб в прямом эфире в Instagram.

Instagram @annasedokova

Многие поклонники восхитились красотой певицы, а также поблагодарили ее за откровенность и мудрые советы.

«Ты похожа на недоступную жемчужину на дне океана»;

«Такая красивая! Мечтаю быть там с тобой»;

«Спасибо, Аня за рекомендацию!!!»;

«Спасибо за то, что Вы есть. Спасибо за каждый Ваш труд, за мотивацию и женскую силу, которой Вы делитесь», — написали пользователи.

Другие принялись гадать, чем их планирует удивить Седокова, и выдвинули свои версии на этот счет.  

«Написали свою книгу?»;

«Это событие — сольный концерт?» — предположили фанаты.

Однако Анна Седакова не ответила на вопросы подписчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Седокова четыре месяца не может увидеть дочь из-за ограничений по COVID-19.

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