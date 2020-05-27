В России впервые поставили диагноз COVID-19 кошке
Животное поместили на карантин в домашних условиях.
Фото: www.globallookpress.com / Dmitry Chasovitin
В России впервые зарегистрировали случай инфицирования коронавирусом у кошки. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Хозяин пятилетней кошки обратился в московский ветеринарный центр, подведомственный Россельхознадзору, 18 мая. До этого животное осмотрели в одной из столичных клиник. У кошки взяли мазок из гортани и носовой полости и отправили на ПЦР-исследование. Результат теста на COVID-19 оказался положительным. Животное отправили на карантин по месту содержания.
Как рассказал журналистам заместитель главы Россельхознадзора Николай Власов, в ведомстве не считают необходимым применять меры к домашним питомца из-за пандемии коронавируса.
«Нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие», — сказал Власов.
Он также напомнил, что, согласно позиции ВОЗ, в мире нет доказательств возможности передачи инфекции человеку от кошки или собаки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что COVID-19 подтвердился у двух домашних кошек в Нью-Йорке.
- 26 мая
- Возможен ли у переболевшего коронавирусом рецидив?
- 26 мая
- На ком будет испытана российская вакцина от COVID-19 — уникальные кадры из НЦ «Вектор»
- 26 мая
- Коронавирус в России и мире: актуальные данные на 26 мая
- 26 мая
- Международные эксперты расследуют происхождение COVID-19
- 26 мая
- «Передает всем привет»: пресс-секретарь Влада Лисовца о его самочувствии
- 26 мая
- В России выявлено 8915 новых случаев инфицирования коронавирусом
- 26 мая
- Россияне постепенно возвращаются к привычному ритму жизни после COVID-19
- 26 мая
- Почему не стоит в ближайшее время лететь за границу?
- 26 мая
- Компенсация за удаленку: насколько возможны новые поправки в ТК
- 26 мая
- В «Векторе» наметили дату начала испытаний вакцины от COVID-19 на людях
Читайте также
29%
-0.46 77.79
-0.09
Нашли ошибку?