В России впервые поставили диагноз COVID-19 кошке

В России впервые зарегистрировали случай инфицирования коронавирусом у кошки. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Хозяин пятилетней кошки обратился в московский ветеринарный центр, подведомственный Россельхознадзору, 18 мая. До этого животное осмотрели в одной из столичных клиник. У кошки взяли мазок из гортани и носовой полости и отправили на ПЦР-исследование. Результат теста на COVID-19 оказался положительным. Животное отправили на карантин по месту содержания.

Как рассказал журналистам заместитель главы Россельхознадзора Николай Власов, в ведомстве не считают необходимым применять меры к домашним питомца из-за пандемии коронавируса.

«Нет никаких оснований для принятия мер в отношении домашних или диких животных, которые могут поставить под удар их благополучие и здоровье или могут иметь негативное воздействие на биоразнообразие», — сказал Власов.

Он также напомнил, что, согласно позиции ВОЗ, в мире нет доказательств возможности передачи инфекции человеку от кошки или собаки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что COVID-19 подтвердился у двух домашних кошек в Нью-Йорке.