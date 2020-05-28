«Ты — мама-босс»: Ивлеева показала, как развлекается с друзьями в самоизоляцию

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Алиса Старжевская
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Блогер поделилась с подписчиками совместными кадрами с Юлией Коваль и Виталиком Видякиным.

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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

Российская ведущая Настя Ивлеева поделилась с подписчиками забавными кадрами в компании блогеров — Юлии Коваль и Виталика Видякина. На кадрах приятели кривляются перед камерой в забавных нарядах, которые подписчикам напонили «рэперов» и «гопарей».

На одном из фото Виталик дарит одуванчик Юлии Коваль, а на следующем — сдувает с него все семена прямо в лицо своей подруге. Она, в свою очередь, в этом время заливается смехом.

К слову, свою фотосессию блогеры устроили в весьма необычных нарядах. Ивлеева позировала в толстовке и кепке, а Юлия Коваль — в пижаме и полотенце на голове.

«Мои браточки жизнерадостные», — подписала фото Ивлеева.

Instagram @_agentgirl_

Фанаты умилились снимкам и выразили симпатию ко всем блогерам. Кто-то, в свою очередь, не удержался от шуток.

«Банда»;

«Ты — мама-босс!»

«Иии, такие веселые милые, супер!»;

«Лучшие, кайфовые»;

«Дружба, о которой я мечтаю»;

«Тройка лидеров», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Настя Ивлеева снялась в огненно-рыжем парике.

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