«Ты — мама-босс»: Ивлеева показала, как развлекается с друзьями в самоизоляцию
Блогер поделилась с подписчиками совместными кадрами с Юлией Коваль и Виталиком Видякиным.
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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_
Российская ведущая Настя Ивлеева поделилась с подписчиками забавными кадрами в компании блогеров — Юлии Коваль и Виталика Видякина. На кадрах приятели кривляются перед камерой в забавных нарядах, которые подписчикам напонили «рэперов» и «гопарей».
На одном из фото Виталик дарит одуванчик Юлии Коваль, а на следующем — сдувает с него все семена прямо в лицо своей подруге. Она, в свою очередь, в этом время заливается смехом.
К слову, свою фотосессию блогеры устроили в весьма необычных нарядах. Ивлеева позировала в толстовке и кепке, а Юлия Коваль — в пижаме и полотенце на голове.
«Мои браточки жизнерадостные», — подписала фото Ивлеева.
Фанаты умилились снимкам и выразили симпатию ко всем блогерам. Кто-то, в свою очередь, не удержался от шуток.
«Банда»;
«Ты — мама-босс!»
«Иии, такие веселые милые, супер!»;
«Лучшие, кайфовые»;
«Дружба, о которой я мечтаю»;
«Тройка лидеров», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как Настя Ивлеева снялась в огненно-рыжем парике.
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