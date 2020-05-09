Теледива и блогер нашла, чем еще потрясти публику во время самоизоляции.

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Фото, видео: Instagram @_agentgirl_

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Эпидемия коронавируса

Очередной яркий образ Анастасии Ивлеевой для Instagram притянул внимание подписчиков телеведущей. Звезда «Орла и решки» известна тем, что регулярно меняет цвет волос. Блондинка пробовала фиолетовый, голубой, розовый оттенки. Кроме того, в ее коллекции скопилось несколько париков, в том числе желтый и красный. На этот раз блогер примерила огненно-рыжий, который отлично подошел к ее веснушкам.

«Попахивает лайком», — отметила она, делясь селфи в сторис.

И Настя не ошиблась — за первый час снимок отметили как понравившийся 356 тысяч человек. Ивлеева наверняка собрала бы массу восторженных отзывов, но почему-то закрыла комментарии к этому посту.

Instagram @_agentgirl_

Теледива известна тем, что любит удивлять и эпатировать публику. В самоизоляции она не давала скучать подписчикам, придумав онлайн-игру «Прямой карантин». Там Ивлеева шокировала своих гостей отвязными конкурсами и заданиями. Однако эфиры кончились, и Настя заскучала в четырех стенах по развлечениям и услугам салона красоты, пишет Teleprogramma.pro. Возможно, этим теперь вызвана жажда звезды к перевоплощению.

Ранее 5-tv.ru писал, что Настя Ивлеева показала, как выглядела в начале покорения Москвы.

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