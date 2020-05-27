Путин поручил продлить на три месяца выплаты по безработице
Максимальные пособия будут получать предприниматели, потерявшие бизнес после 1 марта.
Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov
Президент России Владимир Путин в ходе совещания по вопросам поддержки рынка труда, которое прошло в режиме видеоконференции, поддержал предложение о продлении срока выплат пособий по безработице до 1 октября.
Помимо этого, российский лидер поддержал инициативу об увеличении минимального размера пособия по безработице для всех россиян.
Глава государства также отметил, что предпринимателям, бизнес которых закрылся из-за пандемии коронавируса, следует выплачивать максимальные пособия по безработице.
«Считаю правильным поддержать индивидуальных предпринимателей, которым пришлось прекратить свою деятельность после 1 марта этого года. Для них, согласен, нужно установить пособие по безработице по верхней планке, а именно — 12 тысяч 130 рублей и выплачивать его в течение трех месяцев», — заявил Путин.
Глава государства также отметил — количество безработных граждан в России достигло 1,9 миллиона человек. По словам Владимира Путина, сейчас безусловный приоритет для властей — сохранение рабочих мест и доходов семей.
«Обращаюсь и к федеральным ведомствам, и к коллегам в регионах — внимание к проблеме безработицы должно быть максимальным. Хочу это подчеркнуть — максимальным на всех уровнях власти», — сказал он.
Ранее 5-tv.ru писал, что Путин уверен — опыт работы в удаленном режиме будет востребован и после пандемии.
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