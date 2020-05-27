Минимальное пособие по безработице в РФ могут увеличить в три раза

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Ниса Мурзанаева
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С таким предложением выступил глава Министерства труда РФ Антон Котяков.

Минимальное пособие по безработице в РФ могут увеличить в три раза

Фото: Известия / Александр Казаков

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков считает, что размер минимального пособия по безработице следует увеличить в три раза. Таким образом выплата для россиян, потерявших заработок, составит 4,5 тысячи рублей.

Срок действия этой меры поддержки рассчитан на три месяца, сообщает «Экономика сегодня». Помимо этого, глава Минтруда РФ отметил, что предпринимателям, бизнес которых закрылся из-за пандемии коронавируса, следует выплачивать максимальные пособия по безработице. Инициативу поддержал президент России Владимир Путин.

«Считаю правильным поддержать индивидуальных предпринимателей, которым пришлось прекратить свою деятельность после 1 марта этого года. Для них, согласен, нужно установить пособие по безработице по верхней планке, а именно — 12 тысяч 130 рублей и выплачивать его в течение трех месяцев», — заявил глава государства на совещании по ситуации на рынке труда.

Количество безработных граждан в России достигло 1,9 миллиона человек. С начала апреля работы лишились порядка 2,5 миллиона россиян, а трудоустроились около 1,7 миллиона.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин поддержал предложение о продлении срока выплаты пособий по безработице до 1 октября.

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