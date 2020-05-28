«Покорение дальнего космоса»: Когда Россия создаст новую орбитальную станцию?
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал детали проекта, который станет своеобразной «заправкой» для спутников и космических кораблей.
Фото: www.globallookpress.com / Roscosmos
Россия после 2030 года создаст новую околоземную орбитальную станцию, которая будет состоять из элементов, предназначенных ранее для отправки на Международную космическую станцию. Об этом заявил генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в программе «Соловьев LIVE» на YouTube-канале.
«И по сути дела после 2030 года Российская Федерация будет страной, которая создаст новую станцию, У нас уже есть в резерве два модуля — один уже создан, так называемый узловой модуль, второй — это энергетический модуль, который позволит обеспечить питанием нашу новую станцию. Мы к ней планируем нарастить еще несколько модулей», — сказал он.
Рогозин пояснил, что России «нужна некая заправочная орбитальная станция, которая позволит дозаправлять и спутники, увеличивая их ресурс на орбите, и космические корабли для более дальних переходов».
«То есть фактически мы создаем ступеньку для покорения дальнего космоса за счет того, что эта станция будет обладать таким функционалом», — добавил гендиректор «Роскосмоса».
Ранее узловой и научно-энергетический модули планировалось запустить к МКС. В конце 2019 года Рогозин заявил, что эти модули составят основу российской окололунной станции.
Как передавал 5-tv.ru, глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин высмеял заявление президента США Дональда Трампа о создании в США «супер-пупер ракеты».
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