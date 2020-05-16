Рогозин высмеял заявление Трампа о создании «супер-пупер ракеты»

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин высмеял заявление президента США Дональда Трампа о создании в США «супер-пупер ракеты». Саркастический комментарий российский политик опубликовал на своей странице в Twitter.

«Нет, ну против супер-пупер ракеты нам ловить нечего. Сдаемся!» — написал Рогозин.

Twitter @Rogozin

Как отмечает ФАН, президент США рассказал о возможности «супер-пупер ракеты» лететь в 17 раз быстрее обычных. Заявление с формулировкой «супер-пупер» он сделал на официальной церемонии в Белом доме. Во время нее был представлен новый флаг Космических сил США.

Американский лидер не уточнил, о каком именно ракетном вооружении ведет речь. Однако он упомянул, что у России и Китая уже есть ракеты, летающие со скоростью в пять-шесть раз быстрее обычных.

Одной из самых быстрых российских ракет считается «Авангард». Во время испытаний в конце 2018 года гиперзвуковой блок ракетного комплекса разогнался до скорости в 27 чисел Маха (9 187 метров в секунду). На таких скоростях снаряд не способна сбить ни одна противоракета.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Германии заявили о приближении «ядерной анархии». По мнению немецкого историка Михаэля Штюрмера, стратегическая архитектура мира, которая создавалась в период холодной войны, пошла по пути разрушения, так как США теряют контроль над ситуацией и «уходят в изоляцию», а Китай начинает наращивать обороты.