Впервые в истории Петербурга один из залпов салюта на День города посвятили медикам
Из-за пандемии коронавируса все мероприятия по празднованию 317-летия со дня основания Северной столицы перенесли в режим онлайн.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov
Историческим салютом завершился День города в Петербурге. Впервые за 317 лет своей истории в условиях пандемии коронавируса. Из-за этого почти все мероприятия перевели в режим онлайн, оставили минимум: пушки у Петропавловской крепости - отсюда развивался город, цветы у Медного всадника.
Букеты основателю города, Петру Первому, с соблюдением всех мер безопасности, возложили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Александр Беглов. Особое внимание сегодня было врачам, которые работают круглые сутки невзирая ни на какие праздники. Подробнее смотрите в репортаже Максима Облендера.
Ранее 5-tv.ru показал видео праздничного салюта в Петербурге . Расчеты двенадцати 85-миллимитровых пушек Д-44, расположенные у Петропавловской крепости, произвели 30 холостых артиллерийских залпов.
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