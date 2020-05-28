Ксения Собчак откровенно оценила свой брак с Максимом Виторганом

Телеведущая Ксения Собчак производит впечатление счастливой женщины, будучи замужем за режиссером Константином Богомоловым. В то же время она уважительно отзывается и о предыдущем муже — актере театра и кино Максиме Виторгане, в браке с которым у них родился сын Платон.

В одной из своих программ проекта «Осторожно, Собчак» на YouTube-канале она беседовала с известным доктором Александром Мясниковым, и речь зашла о ее прошлом.

«Я была замужем. Когда я выходила замуж, то не считала это ошибкой. Да я и сейчас не считаю это ошибкой», — поделилась она.

Собчак и Виторган поженились в 2013 году, а через три года у пары родился сын. Осенью 2018 года в светских кругах поползли слухи о разладе в звездном семействе и увлечении Ксении Богомоловым. Апогеем стала видеозапись с камер наблюдения, когда Виторган ударил по лицу режиссера. В итоге пара развелась, а осень 2019 года Ксения и Константин сыграли свадьбу.

Ранее Ксения Собчак высказала удивление изменениями в жизни Виторгана после их развода.