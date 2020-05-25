Судьбоносные встречи и сюрпризы: как привлечь удачу на неделе с 25 по 31 мая?

Ведущий астролог Алена Никольская в беседе с 5-tv.ru рассказала, чего ждать людям от предстоящей недели с 25 по 31 мая.

По словам специалиста, этот период будет и сложным, и прекрасным одновременно. Так, растущая Луна принесет людям максимум пользы, если они сами того пожелают. Звезды советуют: беритесь за любые начинания и за те проекты, которые вы так долго откладывали, и помните, что в мире нет ничего не возможного!

Когда начать действовать?

Астролог отмечает, что предстоящая неделя четко разделится на две половины. В первой будет много совершенно неожиданных ситуаций. Даже если вы все просчитали, судьба обязательно подкинет сюрпризы. Именно поэтому в начале недели особенно важно быть внимательным и собранным.

Начиная с четверга, можно преступить к «практике» и реализации планов. Правда, при этом не стоит забывать и о возможных последствиях тех или иных маневров.

На что важно обратить внимание?

Алена Никольская напоминает, что в период с 24 по 26 мая будет наблюдаться секстиль Марса, планеты активности и бесконечной энергии, и Урана, планеты оригинальности и неожиданных свершений.

«Две эти планеты будут в хорошем аспекте, а значит, возрастет удачливость и предприимчивость. Точный аспект будет 25 мая в 9.48 по московскому времени. В этот момент вам необходимо сконцентрироваться и подумать, чего же вы хотите в жизни. В этот момент могут прийти очень интересные идеи!» — отмечает астролог.

В четверг, 28 мая, Меркурий переходит в знак Рака из довольно привычного и комфортного знака Близнецы. По словам Алены, этот аспект отразится на чувствительности. Так, например, некоторые станут слишком придирчивыми и избирательными, а другие и вовсе не смогут спокойно общаться с окружающими, выводя их на эмоции.

«Обратите, пожалуйста, внимание на то, как вы будете говорить, с какой интонацией и что вы будете говорить своему окружению. Потому что сейчас, а Меркурий будет в Раке аж до 5 августа, мы будем так чувствительны к тому, что говорят люди и с какой интонацией. Будем обращать внимание на вербалику больше, чем на смысл, того, что будут говорить», - пояснила эксперт.

И в заключение добавила, что ввиду вышеперечисленного с 28 по 5 августа необходимо быть максимально терпимыми и проявлять искреннюю заботу о близких людях.

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