Беспорядки, мародерство и народный гнев в Миннеаполисе: последствия убийства афроамериканца полицейскими

Новая волна массовых беспорядков и в американском Миннеаполисе — тысячи жителей вышли на улицы из-за гибели афроамериканца, который скончался при задержании. Протестующие взяли в кольцо дом одного из полицейских.

В город стягиваются дополнительные силы полиции. На улицах начали орудовать банды мародеров — происходящее напоминает апокалипсис. Ситуацию уже прокомментировал и глава Белого дома. Правда, Дональд Трамп, отвечая на вопрос, почему полицейские до сих пор на свободе, в очередной раз шокировал избирателей своим заявлением.

Светлана Бобруенко следит за резонансной историей.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что смерть афроамериканца во время полицейского задержания стала причиной протестов в Миннеаполисе.