Беспорядки, мародерство и народный гнев в Миннеаполисе: последствия убийства афроамериканца полицейскими
Возмущенная толпа обвиняет белого полицейского в убийстве чернокожего и требует немедленной расправы.
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Фото, видео: Reuters / Nicholas Pfosi; 5-tv.ru
Новая волна массовых беспорядков и в американском Миннеаполисе — тысячи жителей вышли на улицы из-за гибели афроамериканца, который скончался при задержании. Протестующие взяли в кольцо дом одного из полицейских.
В город стягиваются дополнительные силы полиции. На улицах начали орудовать банды мародеров — происходящее напоминает апокалипсис. Ситуацию уже прокомментировал и глава Белого дома. Правда, Дональд Трамп, отвечая на вопрос, почему полицейские до сих пор на свободе, в очередной раз шокировал избирателей своим заявлением.
Светлана Бобруенко следит за резонансной историей.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что смерть афроамериканца во время полицейского задержания стала причиной протестов в Миннеаполисе.
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