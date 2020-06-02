Почему Светлана Светличная не хочет завещать квартиру сыну или внукам
Актриса уверена: родственники желают ей недоброго.
Закрыть
Смотрите также:
Тарзан возмущен, что государство помогает врачам и пенсионерам, но не артистам
Польский генерал выругался, сравнивая танки своей армии с российскими Т-72
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 30 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 28 мая, для всех знаков зодиака
«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 31 мая, для всех знаков зодиака
«Встречаемся у холодильника»: Асмус рассказала о жизни с Харламовым
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Пригожин прокомментировал историю с гуманитарной помощью в виде «Доширака»
Фото, видео: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova; 5-tv.ru
Из-за чего плачет Светлана Светличная? В чьей смерти винит себя актриса? Почему перестала общаться с родственниками? И кому решила отписать квартиру в Москве? Только в программе «Светская Хроника».
Звезда кино Светлана Светличная осталась совершенно одна. Живет в спальном районе столицы, рядом с лесом.
Светлана Светличная: «Мне больше ничего и не надо. Две комнаты, кухня».
Когда-то ее внимания добивались толпы поклонников, а над модным образом трудились лучшие мастера страны. Теперь пожилая актриса сама стрижет себе челку, а компанию ей составляет лишь черный кот.
«Я стригла сама себя сегодня. Что-то мне не нравилось. Думаю, надо что-то сделать. Думаю, надо ж как получилось здорово», — рассказала Светличная в интервью программе «Светская Хроника».
О том, что жилье принадлежит одной из самых красивых актрис Советского союза, напоминают только расставленные повсюду фото разных лет. Светлана Афанасьевна с грустью рассказывает о прошлой жизни. Ее счастье разбилось в один миг.
Светличная: «У меня отобрали мужа, у меня отобрали сына. У меня сегодня отобрали здоровье даже. Это не я. Я сегодня — не я».
Первый супруг, знаменитый актер Владимир Ивашов умер четверть века назад. Второй брак продлился всего 27 дней. Позднее артистка назвала это замужество ошибкой.
«Теперь я могу сказать человеку, который мне неприятен. Сказать: я вас очень прошу уйти отсюда», — поделилась актриса.
А в 2006 году не стало ее младшего сына Олега. Мужчина страдал от алкоголизма. Светличная признается: до сих пор не может оправиться от потери:
«Когда мне позвонили и сказали: приезжайте за своим сыном, я просто села на землю. А они поехали за гробом».
Актриса делится: она чувствует свою вину перед погибшим наследником.
«Это случилось из-за того, что я посылала деньги сыну, из-за того, что он как бы эти деньги получал благодаря квартире».
Со старшим сыном Алексеем и его семьей звезда советского кино практически не общается. Их отношения всегда были сложными. А после женитьбы Алексея — испортились окончательно. Свекровь с невесткой не смогли найти общий язык.
Светлана Светличная: «Для меня она, конечно, психованная. И верит в себя. Я же Ольге тоже сказала. Говорю: „Оля, чтоб вы сдохли“».
Еще больше осложнил ситуацию финансовый вопрос. Светличная считает, что родным от нее нужны только деньги. Актриса заявляет: всю жизнь она тянула на себе семью сына. Но теперь устала. И больше не хочет содержать уже взрослого мужчину.
Светличная: «Я просто поражаюсь, потому что и Алеша не работал. У него этот стул, который стоит для зубов. Они не платили лет десять за квартиру. У них вот такое отношение».
Светлана Афанасьевна настолько разочаровалась в родственниках, что решила отписать квартиру, в которой сейчас живет, совершенно постороннему человеку. Правда, пока не решила кому именно:
«Мою квартиру я должна подарить человеку, который должен быть похож на меня по энергии. Которому вот эта квартира будет нужна больше. Потому что у моих детей все есть».
Внучка Мария волнуется за бабушку. Девушка утверждает: артистку специально настраивают против родных.
Мария Ивашова, внучка Светланы Светличной: «Люди, с которыми она общается, я их ни разу не видела и не знаю. Планы их тоже относительно нее не знаю. А то, что она выдумывает в отношении меня, я считаю абсолютно полной глупостью».
Но Светлана Афанасьевна отвечает: близкие сами сделали все для того, чтобы испортить отношения. А она давно перестала доверять и внукам, и сыну Алексею.
«Зачем надеяться на то, что сын скажет: „Мама, я тебя люблю“. Да никогда он этого не скажет», — призналась Светличная.
Недавно Светличная отпраздновала юбилей. Актрисе исполнилось 80 лет. Несмотря на почтенный возраст и трудности, с которыми она столкнулась, звезда кино не унывает и старается сохранять хорошее настроение в любой ситуации.
Читайте также
71%
-1.04 77.64
-0.91
Нашли ошибку?