Буквально два дня назад, 27 мая 2020 года, известный хоккеист Александр Овечкин и его любимая супруга, модель Анастасия Шубская, стали родителями во второй раз. У звездной четы родился наследник Илья Александрович.

К счастью, для мамы и самого малыша роды были достаточно легкими и уже практически через сутки Шубская и новорожденный сынок вернулись домой. Безусловно, старший ребенок пары — годовалый Сергей — был невероятно счастлив увидеть приятный сюрприз и даже самостоятельно пытался поиграть с новоиспеченным братиком.

«Ну, что может быть милее?!» — подписывала трогательные семейные фото Анастасия.

Но при этом старшенького все же решено было «отдать на воспитание» на пару дней родному дяде — Михаилу Овечкину. Пока мама и новорожденный малыш привыкали к дому и новой атмосфере, Сергей вовсю резвился. Кажется, он ничуть не расстроился из-за временного расставания с родителями, а наоборот, праздновал появление на свет Ильи танцами, песнями и плясками.

«Тем временем наш старшенький со своим дядей Мишей не скучает!» — подписала забавный Insta-ролик звезда.

Instagram @nastyashubskaya

Поклонники знаменитой пары отметили, что семья Анастасии и Александра для них — пример для подражания. Ведь редко встретишь действительно теплые и дружеские отношения между супругами, детьми, близкими и даже дальними родственниками.

Ранее 5-tv.ru рассказал, стоит ли Александру Овечкину и Анастасии Шубской рассчитывать на рождение третьего ребенка.