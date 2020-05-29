«Что может быть милее?» — старший сын Овечкина развлекается в гостях у дяди
Звездные родители попросили доброго родственника помочь с годовалым Сережей, пока супруга хоккеиста не оправилась от родов.
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Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya
Буквально два дня назад, 27 мая 2020 года, известный хоккеист Александр Овечкин и его любимая супруга, модель Анастасия Шубская, стали родителями во второй раз. У звездной четы родился наследник Илья Александрович.
К счастью, для мамы и самого малыша роды были достаточно легкими и уже практически через сутки Шубская и новорожденный сынок вернулись домой. Безусловно, старший ребенок пары — годовалый Сергей — был невероятно счастлив увидеть приятный сюрприз и даже самостоятельно пытался поиграть с новоиспеченным братиком.
«Ну, что может быть милее?!» — подписывала трогательные семейные фото Анастасия.
Но при этом старшенького все же решено было «отдать на воспитание» на пару дней родному дяде — Михаилу Овечкину. Пока мама и новорожденный малыш привыкали к дому и новой атмосфере, Сергей вовсю резвился. Кажется, он ничуть не расстроился из-за временного расставания с родителями, а наоборот, праздновал появление на свет Ильи танцами, песнями и плясками.
«Тем временем наш старшенький со своим дядей Мишей не скучает!» — подписала забавный Insta-ролик звезда.
Поклонники знаменитой пары отметили, что семья Анастасии и Александра для них — пример для подражания. Ведь редко встретишь действительно теплые и дружеские отношения между супругами, детьми, близкими и даже дальними родственниками.
Ранее 5-tv.ru рассказал, стоит ли Александру Овечкину и Анастасии Шубской рассчитывать на рождение третьего ребенка.
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