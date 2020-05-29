«Что может быть милее?» — старший сын Овечкина развлекается в гостях у дяди

|
Виктория Андреева
76

Звездные родители попросили доброго родственника помочь с годовалым Сережей, пока супруга хоккеиста не оправилась от родов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @nastyashubskaya

Буквально два дня назад, 27 мая 2020 года, известный хоккеист Александр Овечкин и его любимая супруга, модель Анастасия Шубская, стали родителями во второй раз. У звездной четы родился наследник Илья Александрович.

К счастью, для мамы и самого малыша роды были достаточно легкими и уже практически через сутки Шубская и новорожденный сынок вернулись домой. Безусловно, старший ребенок пары — годовалый Сергей — был невероятно счастлив увидеть приятный сюрприз и даже самостоятельно пытался поиграть с новоиспеченным братиком.

«Ну, что может быть милее?!» — подписывала трогательные семейные фото Анастасия.

Но при этом старшенького все же решено было «отдать на воспитание» на пару дней родному дяде — Михаилу Овечкину. Пока мама и новорожденный малыш привыкали к дому и новой атмосфере, Сергей вовсю резвился. Кажется, он ничуть не расстроился из-за временного расставания с родителями, а наоборот, праздновал появление на свет Ильи танцами, песнями и плясками.

«Тем временем наш старшенький со своим дядей Мишей не скучает!» — подписала забавный Insta-ролик звезда.

Instagram @nastyashubskaya

Поклонники знаменитой пары отметили, что семья Анастасии и Александра для них — пример для подражания. Ведь редко встретишь действительно теплые и дружеские отношения между супругами, детьми, близкими и даже дальними родственниками. 

Ранее 5-tv.ru рассказал, стоит ли Александру Овечкину и Анастасии Шубской рассчитывать на рождение третьего ребенка.

Читайте также

+7° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
71.10
0.04 78.26
0.35
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:34
«Моя жизнь, моя радость!» — 47-летняя Мария Миронова впервые показала сына от молодого супруга
6:18
Онлайн-шествие «Бессмертного полка» завершено
6:04
Охладись: Готовим освежающие лимонады по простым рецептам
5:49
«Семью надо кормить»: звезда сериала «Мажор» о смене профессии из-за COVID-19
5:33
Уникальный формат: Пятый канал покажет онлайн-церемонию VIII премии АПКиТ
5:17
«Что может быть милее?» — старший сын Овечкина развлекается в гостях у дяди

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака
Живущие в Крыму украинцы рассказали в ООН о жизни на полуострове
«Пьяная что ли?»: Волочкова едва не погибла во время выступления

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок