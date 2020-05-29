Порошенко снова не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
По заявлению адвокатов экс-президента, следователи опубликовали вызов в интернете, вместо того, чтобы вручить повестку лично в руки.
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Фото, видео: Известия / Тарас Петренко; 5-tv.ru
Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Госбюро расследований Украины. Ждали его сегодня в полдень. Адвокаты экс-президента заявили — вместо того, чтобы вручить повестку лично в руки, следователи опубликовали вызов в интернете.
Допросить бывшего главу Украины собирались по двум эпизодам. В том числе — незаконный вывоз за границу картин из его частной коллекции. Накануне обыск провели в художественной галерее, где выставлена часть полотен. Чтобы наложить арест на картины, силовикам пришлось ломать дверь. Порошенко тогда сбежал, но позже вернулся и прокомментировал ситуацию.
«Единственное положительное, чего добилась за последнюю неделю власть, это сделала этот музей популярным», — сказал экс-президент Украины.
Также следователи хотят задать Порошенко вопросы о незаконной «прослушке» его разговора с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, в ходе которого они обсуждали увольнение генпрокурора Украины.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Порошенко демонстративно не явился на допрос в ГБР Украины.
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