Порошенко снова не явился на допрос в Госбюро расследований Украины

Петр Порошенко в очередной раз не явился на допрос в Госбюро расследований Украины. Ждали его сегодня в полдень. Адвокаты экс-президента заявили — вместо того, чтобы вручить повестку лично в руки, следователи опубликовали вызов в интернете.

Допросить бывшего главу Украины собирались по двум эпизодам. В том числе — незаконный вывоз за границу картин из его частной коллекции. Накануне обыск провели в художественной галерее, где выставлена часть полотен. Чтобы наложить арест на картины, силовикам пришлось ломать дверь. Порошенко тогда сбежал, но позже вернулся и прокомментировал ситуацию.

«Единственное положительное, чего добилась за последнюю неделю власть, это сделала этот музей популярным», — сказал экс-президент Украины.

Также следователи хотят задать Порошенко вопросы о незаконной «прослушке» его разговора с бывшим вице-президентом США Джозефом Байденом, в ходе которого они обсуждали увольнение генпрокурора Украины.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Порошенко демонстративно не явился на допрос в ГБР Украины.