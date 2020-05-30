Почему пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отрастил бороду?

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью РИА Новости рассказал, почему отрастил бороду.

Несколько часов назад супруга представителя Кремля Татьяна Навка в своем аккаунте в Instagram опубликовала видео, на котором ее муж предстал с растительностью на лице.

Instagram @tatiana_navka

Дмитрий Песков отметил, что никаких целенаправленных изменений в своей внешности не планировал. Он отпустил бороду на время пандемии коронавируса.

«Никакой это не имидж. Просто не брился», — прокомментировал пресс-секретарь президента РФ.

Дмитрий Песков носит усы на протяжении многих лет. Они уже зарекомендовали себя, как его отличительная особенность. Представитель Кремля избавлялся от усов лишь однажды, когда проспорил дочери.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Татьяна Навка показала, как отрастивший бороду Дмитрий Песков сажает дерево.