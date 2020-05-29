Татьяна Навка показала, как отрастивший бороду Дмитрий Песков сажает дерево

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Сергей Зеленский
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В саду титулованной фигуристки и официального представителя Кремля будет расти черешня.

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Фото, видео: Instagram @tatiana_navka; www.globallookpress.com / PK connection

Олимпийская чемпионка в танцах на льду 2006 года Татьяна Навка опубликовала в Instagram кадры семейного загородного досуга. На видео ее супруг, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сажает в саду саженец черешни.

Родителям в этом благородном деле помогает их шестилетняя дочь Надежда.

На записи видно, что официальный представитель Кремля за период самоизоляции отрастил бороду.

«Мой муж ждет — не дождется открытия парикмахерских. А Надюша требует вернуть прежний облик папы», — подписала видео Татьяна.

Instagram @tatiana_navka

12 мая стало известно о госпитализации Дмитрия Пескова с COVID-19. По его словам, первые симптомы коронавируса он почувствовал во время самоизоляции после того, как заболел один из его коллег. Вместе с представителем Кремля в больницу попала его супруга. 25 мая Татьяна Навка сообщила, что ее мужа выписали из больницы, но еще неделю он пробудет дома. Затем Дмитрий Песков поделился опытом борьбы с коронавирусом.

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